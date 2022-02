Süle odíde v lete z Bayernu do Dortmundu zadarmo

Dortmund 7. februára (TASR) - Nemecký futbalista Niklas Süle bude od budúcej sezóny hrať v Bundeslige za Borussiu Dortmund. Obranca Bayernu Mníchov odíde do nového pôsobiska odísť zadarmo po vypršaní súčasnej zmluvy.



Nemecký reprezentant prišiel do Bayernu z Hoffenheimu za 20 miliónov eur v roku 2017. S rekordným nemeckým majstrov však už nechcel predĺžiť kontrakt a dohodol sa na spolupráci s jeho rivalom.



Dohodu medzi Dortmundom a Sülem v pondelok potvrdil športový riaditeľ Borussie Michael Zorc. "Je pre nás cťou informovať, že sme podpísali zmluvu s nemeckým reprezentantom Niklasom Sülem. Mal by u nás pôsobiť štyri roky," vyhlásil podľa AFP.