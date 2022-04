Süle zrejme bude Bayernu k dispozícii proti Dortmundu

Mníchov 19. apríla (TASR) - Nemecký futbalista Niklas Süle by sa mohol v sobotnom zápase proti Borussii Dortmund vrátiť do zostavy Bayrnu Mníchov. V utorok trénoval s tímom po tom, ako vynechal niekoľko zápasov pre chorobu. Po piatich rokoch v Bayerne prestúpi v lete práve do Dortmundu.



Mníchovčania môžu v sobotu rozhodnúť o rekordnom desiatom ligovom titule v sérii. Proti Borussii, ktorej patrí druhé miesto, potrebujú zopakovať víťazstvo z decembrového vzájomného duelu. Okrem Süleho bude možno kormidelník Julian Nagelsmann môcť počítať aj s ďalším obrancom Lucasom Hernandezom a krídelníkom Kingsleym Comanom. Tí vynechali v nedeľu pre svalové zranenie duel na pôde Arminie Bielefeld, v ktorom hostia uspeli 3:0. Informovala o tom agentúra DPA.