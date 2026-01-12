< sekcia Šport
Suleiman Sani je na odchode z Trenčína, má prestúpiť do Lipska
Devätnásťročný krídelník odohral v prebiehajúcej sezóne Niké ligy 12 zápasov, v ktorých pomohol Trenčínu tromi gólmi a dvomi asistenciami.
Autor TASR
Lipsko 12. januára (TASR) - Nigérijský futbalista Suleiman Sani z AS Trenčín sa má stať prvou zimnou posilou nemeckého klubu RB Lipsko. Na sociálnej sieti X o tom informoval redaktor Sky Sports Florian Plettenberg.
Devätnásťročný krídelník odohral v prebiehajúcej sezóne Niké ligy 12 zápasov, v ktorých pomohol Trenčínu tromi gólmi a dvomi asistenciami. Podľa Sky Germany sú rokovania medzi klubmi v pokročilej fáze a bundesligista už mal dosiahnuť predbežnú dohodu s hráčom. Očakávaná prestupová suma sa pohybuje medzi 5 až 7 miliónmi eur.
V hre o Saniho príchod majú byť aj ďalšie kluby z Nemecka, ale aj zo Saudskej Arábie a Belgicka.
