Suleiman Sani je na odchode z Trenčína, má prestúpiť do Lipska

Na snímke vľavo hráč Trenčína Sani Suleiman a hráč Olympiacosu Ilias Panagakos počas zápasu 3. kola majstrovskej vetvy mladežníckej Ligy majstrov 2024/2025 medzi AS Trenčín U19 - Olympiacos Pireus FC U19 v Trenčíne v stredu 27. novembra 2024. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Devätnásťročný krídelník odohral v prebiehajúcej sezóne Niké ligy 12 zápasov, v ktorých pomohol Trenčínu tromi gólmi a dvomi asistenciami.

Autor TASR
Lipsko 12. januára (TASR) - Nigérijský futbalista Suleiman Sani z AS Trenčín sa má stať prvou zimnou posilou nemeckého klubu RB Lipsko. Na sociálnej sieti X o tom informoval redaktor Sky Sports Florian Plettenberg.

Devätnásťročný krídelník odohral v prebiehajúcej sezóne Niké ligy 12 zápasov, v ktorých pomohol Trenčínu tromi gólmi a dvomi asistenciami. Podľa Sky Germany sú rokovania medzi klubmi v pokročilej fáze a bundesligista už mal dosiahnuť predbežnú dohodu s hráčom. Očakávaná prestupová suma sa pohybuje medzi 5 až 7 miliónmi eur.

V hre o Saniho príchod majú byť aj ďalšie kluby z Nemecka, ale aj zo Saudskej Arábie a Belgicka.
