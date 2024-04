Šulek a Holko postúpili do vyraďovačky malokalibrovky 3x20

Rio de Janeiro 17 apríla (TASR) - Všetci traja slovenskí strelci postúpili do vyraďovačky ľubovoľnej malokalibrovky 3x20 v olympijskej kvalifikácii v Rio de Janeiro. Štefan Šulek aj Ondrej Holko tak ďalej bojujú o postup do finále a eventuálne aj miestenky na tohtoročné OH. Tie sú v Riu k dispozícii celkovo dve v každej disciplíne.



Šulek mal nástrel 591 bodov z možných 600, stopercentná bola v jeho podaní len druhá ležka. Holko získal o jedenásť bodov menej a bezchybný bol na rovnakej pozícii ako jeho krajan. Až deväť bodov však stratil na druhej položke v stoji.



Medzi slovenským triom je aj Patrik Jány, ktorí si už vlani vybojoval miestenku vo vzduchovej puške. Tá mu umožňuje štartovať na OH aj s "malorážkou". Súťaž mužov pokračuje vo štvrtok o 15.00 SELČ.