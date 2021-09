Šulek sníva o olympijskom bazéne,Moravcová chce vytvoriť morálny kódex

Bratislava 29. septembra (TASR) - Staronový prezident Slovenskej plaveckej federácie Ivan Šulek chce počas trojročného funkčného obdobia posunúť športovcov SPF na vyššie méty. Spoločne so štyrmi viceprezidentmi hodlá zlepšiť infraštruktúru i podmienky pre mládež.



Šulek sníva o vybudovaní olympijského bazéna, ktorý by spĺňal najprísnejšie kritéria. "Budeme servisná jednotka pre našich športovcov. Chceme ich posunúť na vyššiu úroveň, aby sme na MS, ME i OH neboli len do počtu. Ideálne by bolo, ak by sme na OH 2028 v Los Angeles mali svojho zástupcu v semifinále alebo vo finále. Treba v prvom rade zlepšiť infraštruktúru. Na vlastné oči som videl, že je na stole návrh na výstavbu nových 50 m bazénov v každej oblasti Slovenska. V minulosti boli už rôzne projekty, no plavecká infraštruktúra chýbala. Nemáme na Slovensku ani jeden bazén, ktorý by spĺňal podmienky FINA. Treba, aby sa to čím skôr zmenilo," zdôraznil Šulek na stredajšej tlačovej konferencii.



Úlohy viceprezidentky SPF pre synchronizované plávanie sa zhostila bývalá reprezentantka Lívia Dulová-Allárová: "Celý život som zasvätila synchru. To, čo sa v uplynulom období u nás v tomto športe dialo, mi nedalo spávať, preto som sa rozhodla kandidovať. Dúfam, že sa mi podarí nastaviť pravidlá a dokumenty tak, aby športovci nepociťovali žiadnu krivdu. Prípad Viktórie Reichovej by mal slúžiť ako memento. Chceme urobiť všetko pre to, aby sa slovenské synchro vrátilo na olympijské hry."



Cieľom ďalšieho viceprezidenta Pavla Borsíka je prinavrátiť slovenskému vodnému pólu bývalé pozície. "Chcem, aby sme boli tam, kde pred 10-11 rokmi, keď nám vo svete patrila siedma priečka. Treba skvalitniť prácu s mládežou, robiť semináre pre trénerov, založiť aspoň tri nové kluby. Všade, kde sa bude trénovať diaľkové plávanie, by sme radi postavili beach ihrisko."



Viceprezident pre plávanie Karel Procházka prešiel v SPF rôznymi funkciami, pracoval ako metodik, člen komisií i tréner, ktorý bol poverený vedením reprezentácie. "Priorita je zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre športovú reprezentáciu. Slovenské bazénové plávanie prechádza generačnou výmenou, je tam obrovská diera. Máme tam nádejných juniorov. no musíme im vytvoriť podmienky, aby nemuseli odchádzať do USA."



Členkou Rady SPF sa stala Martina Moravcová - dvojnásobná strieborná olympijská medailistka zo Sydney 2000. "Táto funkcia zástupcu športovcov vznikla v zmysle nového zákona. Mám skúsenosti z pôsobenia v komisiách v rámci FINA i SOŠV. Budem sa usilovať o to, aby boli hlasy športovcov prezentované lepšie. Chcela by som vytvoriť poradný orgán so zastúpením všetkých plaveckých odvetví. Mohol by mi poskytovať námety, ktoré by som následne mohla prezentovať pred výkonným výborom. Bolo by dobré nastaviť nejaký morálny kódex, aby nedochádzalo ku kauzám," uviedla Moravcová prostredníctvom videohovoru z Texasu.