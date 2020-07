Šulla si po dvoch rokoch opäť zachytal vo finále: Skvelá sezóna

Bratislava 8. júla (TASR) - Brankár futbalistov Slovana Bratislava Michal Šulla bol pri zisku Slovenského pohára pred dvoma rokmi v Trnave, v stredu si oslavy zopakoval. Aj tentokrát "belasí" triumfovali vo finále nad Ružomberkom, Šulla však tentoraz vníma zisk trofeje intenzívnejšie.



Na štadióne Antona Malatinského Slovan v sezóne 2018/2019 zdolal Ružomberok 3:1, teraz im k triumfu stačil jediný presný zásah. Postaral sa o neho Alen Ožbolt na začiatku druhého polčasu, keď premenil pokutový kop po faule na Žana Medveda. "Bolo to iné ako pred dvoma rokmi, tu sme doma, poznáme to tu, sme tu silní, hnali nás dopredu fanúšikovia. Všetko zapadlo do seba tak ako malo," uviedol Šulla.



Dvadsaťdeväťročný brankár vedel už dávnejšie, že bude hájiť bránu Slovana vo finále: "Boli sme dohodnutí s trénerom, že odchytám celý Slovenský pohár. Cítil som sa po celý čas super, tešil som sa, že zápasov pribúda, keďže sme postupovali stále ďalej. Som rád, že sme ziskom pohára zavŕšili skvelú sezónu."



Zverenci Jána Kozáka ml to však nemali jednoduché, Ružomberok nepredal kožu na Tehelnom poli lacno, Slovan nad ním po tretí raz v sezóne zvíťazil tesne 1:0. "Vedeli sme, že nás nečaká nič jednoduché. vedeli sme, že hostia budú hrať zodpovedne vzadu, my sme chceli využiť každú šancu, čo sa nám najskôr nedarilo, ale som rád, že sme to na začiatku druhého polčasu zlomili," dodal Šulla.



Oslavy zisku cennej trofeje si však hráči odložia, pretože ich ešte v sobotu čaká záverečný zápas tejto sezóny proti Spartaku Trnava. "Čaká nás ešte zápas, takže oslavy nebudú. Musíme sa dobre pripraviť a zregenerovať. Oslavovať sa bude až v sobotu. Táto sezóna bude pre nás pamätná, nielen pre hráčov, ale aj pre klub. Odohrali sme ťažké zápasy v Európskej lige so silnými súpermi, získali sme double, budeme si to dlho pamätať," zhodnotil brankár Slovana.