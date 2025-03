Žilina vyhrala na ihrisku Trnavy 4:2, dva góly Ďuriša

Niké liga – nadstavba – skupina o titul – 3. kolo:



FC Spartak Trnava – MŠK Žilina 2:4 (2:2)



Góly: 34. Azango, 42. Ofori - 22. a 58. D. Ďuriš, 30. Jambor (z 11 m), 71. Sanusi. Rozhodovali: Kišš – Poláček, Hrmo, ŽK: Mikovič – Narimanidze, 5137 divákov



Spartak: Frelih – Holík, Štetina (77. Ujlaky), Twardzik, Mikovič (77. Jureškin) – Zeljkovič (77. Bukata) – Daniel, Ofori, Kratochvíl (77. Sabo), Azango (60. Paur) – M. Ďuriš



Žilina: Belko – Minárik, Hubočan, Narimandze – Kopásek, Káčer (66. Gidi), M. Sauer, Bari (66. Sanusi) – Iľko (66. Ďatko), Jambor (83. Adang), D. Ďuriš (83. Prokop)

hlasy:



Michal Gašparík, tréner Spartaka: „Pre nás krutá prehra, mali sme výborný a aktívny vstup do zápasu, zavreli sme Žilinu na jej polovičke, bolo tam veľa závarov v šestnástke. V momente, keď si všetci na štadióne užívali náš futbal, dostali sme prvý úder, keď sme im dali darček a potom druhý nešťastný moment – VAR, ruka, penalta a 0:2 z ničoho. Chalani však veľmi dobre reagovali, znova do toho šliapli, vyrovnali sme na 2:2, keby sa ešte chvíľu hralo, tak to možno otočíme. Po zmene strán sa zápas vyrovnal, bolo tam viacero nepresností, rozháraných 15 minút, zlomila to situácia na 2:3, kedy sme boli v najvyššom pressingu, rýchlostne sme nestíhali a Žilina nás vytrestala. Po striedaní Azanga sme sa dostatočne neuložili na ihrisku, bola to aj moja chyba, že som si v rýchlosti systémovo nestihol uložiť mužstvo a potom prevzala iniciatívu Žilina, rozhodla štvrtým gólom a bolo prakticky po zápase. V závere sme striedali, aby sme pošetrili aspoň nejaké sily na pohárový duel.“







Michal Ščasný, tréner Žiliny: „Som vyšťavený zo zápasu, ako keby som hral. Sme šťastní, že sme vyhrali v Trnave, ktorá nedostáva veľa gólov a dokázali sme tu vyhrať 4:2, čo sa cení. Verím, že nám to ďalej pomôže. Prečkali sme tlak súpera, keď sa chytili aj fanúšikovia, dvakrát sme skórovali, potom však nemôžeme dostať dva takéto sprosté góly, strácať potom lopty a dostať sa do paniky. Našťastie, reakcia bola výborná, zmenili sme pressing v druhom polčase, prešli sme do pressového systému 3-5-2, keď sme Trnave nedali priestor ako v prvom polčase. Odvážame si tri body.“

Trnava 30. marca (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina zvládli priamy súboj o priebežne druhé miesto v tabuľke Niké ligy. V nedeľnom dueli tretieho kola nadstavbovej časti v skupine o titul vyhrali na ihrisku Spartaka Trnava 4:2 a svojmu súperovi odskočili na rozdiel troch bodov. Dvoma gólmi k tomu prispel Dávid Ďuriš. Žilina má stratu sedem bodov na lídra ŠK Slovan.Trnava začala proti Žiline aktívne, do vedenia ale išli hostia. Po centri Kopáska sa odrazila lopta k Ďurišovi a ten z hranice šestnástky pohotovo skóroval. Po polhodine hry nariadil po intervencii videorozhodcu arbiter Kišš pokutový kop za ruku Štetinu a Jambor z bieleho bodu poslal hostí do dvojgólového vedenia. Spartak kontroval v 34. minúte. Po dlhom nákope brankára Freliha vyhral šprintérsky súboj Azango a znížil. Už do prestávky bolo vyrovnané, keď červeno-čierni predviedli stredom ihriska kolmú akciu na dotyk, lopta sa dostala k nekrytému Oforimu a ten rutinérsky vyrovnal. Druhý polčas patril Žiline. V 58. minúte po pravej strane zbehol Jambor, prihrávkou do šestnástky našiel Ďuriša a ten z prvej trafil po zemi k žrdi. Štvrtý gól pridal potom striedajúci Sanusi.