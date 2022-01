Sunderland celkovým víťazom Rely Dakar, Svitko na konečnom 12. mieste

Rely Dakar - 12. etapa (Bisha - Džidda, 164 km):



motocykle:



1. Pablo Quintanilla (Čile/Monster Energy Honda) 1:40:00 hod., 2. Toby Price (Aus./KTM) + 18 s., 3. José Cornejo Florimo +29, 4. Joan Barreda Bort (Šp./Monster Energy Honda) +1:13 min., 5. Mason Klein (USA/Bas KTM) +1:23, 6. Luciano Benavides (Arg./Husqvarna), ..., 18. Štefan SVITKO (SR/Slovnaft Rally Team) +9:04



konečné poradie po záverečnej etape:



1. Sam Sunderland (V.Brit./GasGas) 38:47:30 h., 2. Quintanilla +3:27 min., 3. Matthias Walkner (Rak./Red Bull KTM) +6:47, 4. Adrien van Beveren (Fr./Monster Energy Yamaha) +18:41, 5. Bort +25:42, 6. Florimo +38:06, ..., 12. SVITKO +59:17

Džidda 14. januára (TASR) - Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil na 44. ročníku Rely Dakar konečné dvanáste miesto. Nakoniec sa mu tak nepodarilo prebojovať do prvej desiatky, keď záverečnú piatkovú 12. etapu ukončil na 18. priečke. Celkovým víťazom Dakaru sa stal Brit Sam Sunderland, pre ktorého je to po piatich rokoch druhý celkový triumf v kariére.Tridsaťdvaročný Brit viedol celkové poradie od 2. do 6. etapy. Na pozíciu lídra sa vrátil vo štvrtok a udržal si ju aj počas záverečnej rýchlostnej skúšky so štartom v Bishi a cieľom v Džidde. Skončil síce až na ôsmom mieste, no na svojho najbližšieho prenasledovateľa a etapového víťaza Pabla Quintanillu z Čile stratil len 3:25 minúty. V piatok obsadil druhé miesto s mankom iba osemnásť sekúnd Austrálčan Toby Price, s ktorým práve Svitko bojoval o prvú desiatku. Tretí skončil Čiľan Jose Cornejo Florino (+29 s).Slovenský jazdec dosiahol najhorší celkový výsledok od roku 2019, keď z rely odstúpil po ôsmej etape. Vo štvrtok pritom jeho posun do najlepšej desiatky, ktorá bola jeho cieľom, vyzeral nádejne. Na Pricea strácal len 71 sekúnd a vylúčené nebolo ani zlepšenie minuloročného 8. miesta, no po prvom piatkovom checkpointe sa výrazne prepadol a v cieli dostal aj minútovú penalizáciu.Štvrté celkové víťazstvo v kariére pridal na Dakare po triumfoch v rokoch 2011, 2015 a 2019 Katarčan Nasser Al-Attiyah. Lídrom celkového poradia bol od prvej etapy a aj keď po štvrtom dni už víťazstvo nepridal, pred legendárnym francúzskym jazdcom WRC Sebastienom Loebom mal po dvanástej etape náskok 27:46 minúty. V nej sa z víťazstva tešil Juhoafričan Henk Lategan s časom 1:35:19 h. Na druhom mieste skončil rekordér Dakaru Stéphane Peterhansel z Francúzska so stratou 49 sekúnd a tretie miesto obsadil ďalší Juhoafričan Brian Baragwanath (+1:51 min). Posádka v zložení českého jazdca Miroslava Zapletala a slovenského navigátora Mareka Sýkoru obsadila v piatok 31. pozíciu a v celkovom hodnotení skončila na 24. mieste.