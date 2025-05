Sunderland po ôsmich rokoch v Premier League

Finále play off Championship o postup do Premier League:



Sheffield United - Sunderland AFC 1:2 (1:0)



Góly: 25. Campbell - 75. Mayenda, 90.+5. Watson

Wembley 24. mája (TASR) - Futbalisti Sunderlandu AFC sa po ôsmich rokoch predstavia v anglickej Premier League. V sobotnom finálovom dueli play off Championship zdolali na londýnskom Wembley Sheffield United 2:1. Víťazný gól vsietil v nadstavenom čase krídelník Tom Watson. Sunderland tak doplnil dvojicu priamych postupujúcich Leeds a Burnley.Do súboja šiel ako mierny favorit Sheffield a zásluhou Tyresa Campbella išiel do vedenia v 25. minúte. Štvrťhodinu pred koncom riadnej hracej doby vyrovnal Eliezer Mayenda a chvíľa 19-ročného striedajúceho krídelníka Watsona prišla v piatej minúte nadstavenia. Po kikse v rozohrávke Sheffieldu sa k nemu dostala lopta a brankára Michaela Coopera prekvapil prízemnou strelou k žrdi spoza obrany.Burnley, šampión druhej najvyššej súťaže, sa vracia do Premier League po roku. Leeds sa medzi elitou predstaví po dvoch sezónach v Championship.