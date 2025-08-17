< sekcia Šport
Sunderland podpísal štvorročnú zmluvu s obrancom Mukielem
Predtým pôsobil v Montpellieri, v Lipsku a v Bayeri Leverkusen.
Autor TASR
Londýn 17. augusta (TASR) - Klub anglickej Premier League AFC Sunderland podpísal štvorročnú zmluvu s 27-ročným obrancom Nordim Mukielem, ktorý prišiel z Paríža St. Germanin. V drese francúzskeho klubu sa v rokoch 2023 a 2024 tešil z ligových titulov, predtým pôsobil v Montpellieri, v Lipsku a v Bayeri Leverkusen.
„Sunderland je pre mňa nová výzva. Videl som atmosféru na štadióne a je to niečo, na čo sa naozaj teším. Fanúšikovia sú vo futbale veľmi dôležití, prišiel som bojovať za nich. Máme v tíme veľa dobrých hráčov a verím, že spolu dokážeme urobiť dobrý výsledok,“ konštatoval Mukiele. Sunderland začal sezónu 2025/2026 víťazstvom nad West Hamom 3:0.
