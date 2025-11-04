< sekcia Šport
Sunderland remizoval s Evertonom v dueli 10. kola Premier League
Everton nevyhral tri zápasy za sebou a je štrnásty.
Autor TASR
Londýn 4. novembra (TASR) - Futbalisti Sunderlandu remizovali v dueli 10. kola Premier League doma s Evertonom 1:1. Nováčik súťaže sa tak drží na štvrtom mieste tabuľky so sedembodovým mankom na lídra Arsenal. Bod pre domácich zariadil krátko po zmene strán Granit Xhaka, súpera poslal predtým do vedenia Iliman Ndiaye. Everton nevyhral tri zápasy za sebou a je štrnásty.
Premier League - 10. kolo:
Sunderland AFC – FC Everton 1:1 (0:1)
Góly: 46. Xhaka – 15. Ndiaye
