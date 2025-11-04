Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sunderland remizoval s Evertonom v dueli 10. kola Premier League

Na snímke Bertrand Traore zo Sunderlandu (vľavo) a Vitaliy Mykolenko z Evertonu. Foto: TASR/AP

Everton nevyhral tri zápasy za sebou a je štrnásty.

Autor TASR
Londýn 4. novembra (TASR) - Futbalisti Sunderlandu remizovali v dueli 10. kola Premier League doma s Evertonom 1:1. Nováčik súťaže sa tak drží na štvrtom mieste tabuľky so sedembodovým mankom na lídra Arsenal. Bod pre domácich zariadil krátko po zmene strán Granit Xhaka, súpera poslal predtým do vedenia Iliman Ndiaye. Everton nevyhral tri zápasy za sebou a je štrnásty.



Premier League - 10. kolo:

Sunderland AFC – FC Everton 1:1 (0:1)

Góly: 46. Xhaka – 15. Ndiaye
.

