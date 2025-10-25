< sekcia Šport
Sunderland vyhral na ihrisku Chelsea a posunul sa už na 2. miesto
Fulham nebodoval štvrtýkrát za sebou.
Autor TASR
Londýn 25. októbra (TASR) - Futbalisti Sunderlandu sa prepracovali v anglickej Premier League už na druhú priečku tabuľky. Nováčika súťaže posunul za vedúci Arsenal triumf v sobotňajšom stretnutí 9. kola na ihrisku FC Chelsea 2:1. Sunderland má na konte 19 bodov, o dva menej ako vedúci „kanonieri“, ktorí však majú zápas k dobru.
Londýnčanov poslal do vedenia už v štvrtej minúte argentínsky krídelník Alejandro Garnach, ktorý sa strelecky presadil prvýkrát v drese „The Blues“ od prestupu z Manchestru United. Hostia vyrovnali v 22. minúte, keď skóroval francúzsky útočník Wilson Isidor. „Čierne mačky“ udreli v nadstavenom čase druhého polčasu. Piate víťazstvo v deviatom ligovom vystúpení zariadil v jeho tretej minúte 20-ročný Maročan Chemsdine Talbi.
Fulham nebodoval štvrtýkrát za sebou. Londýnsky klub prehral na pôde Newcastlu United 1:2. Na gól domáceho Jacoba Murphyho reagoval po necelej hodine hry Saša Lukič, plný bodový zisk pre „straky“ zabezpečil v 90. minúte brazílsky stredopoliar Bruno Guimaraes. Newcastle sa posunul na 11. pozíciu so ziskom 12 bodov, Fulham má na konte osem a je šestnásty.
Londýnčanov poslal do vedenia už v štvrtej minúte argentínsky krídelník Alejandro Garnach, ktorý sa strelecky presadil prvýkrát v drese „The Blues“ od prestupu z Manchestru United. Hostia vyrovnali v 22. minúte, keď skóroval francúzsky útočník Wilson Isidor. „Čierne mačky“ udreli v nadstavenom čase druhého polčasu. Piate víťazstvo v deviatom ligovom vystúpení zariadil v jeho tretej minúte 20-ročný Maročan Chemsdine Talbi.
Fulham nebodoval štvrtýkrát za sebou. Londýnsky klub prehral na pôde Newcastlu United 1:2. Na gól domáceho Jacoba Murphyho reagoval po necelej hodine hry Saša Lukič, plný bodový zisk pre „straky“ zabezpečil v 90. minúte brazílsky stredopoliar Bruno Guimaraes. Newcastle sa posunul na 11. pozíciu so ziskom 12 bodov, Fulham má na konte osem a je šestnásty.
Premier League - 9. kolo:
FC Chelsea - AFC Sunderland 1:2 (1:1)
Góly: 4. Garnacho - 22. Isidor, 90.+3 Talbi
Newcastle United - FC Fulham 2:1 (1:0)
Góly: 18. Murphy, 90. Guimaraes - 56. Lukič
FC Chelsea - AFC Sunderland 1:2 (1:1)
Góly: 4. Garnacho - 22. Isidor, 90.+3 Talbi
Newcastle United - FC Fulham 2:1 (1:0)
Góly: 18. Murphy, 90. Guimaraes - 56. Lukič