Sunderland zdolal v derby Newcastle 2:1, v závere rozhodol Brobbey
Autor TASR
Londýn 22. marca (TASR) - Futbalisti Sundelandu zvíťazili na štadióne Newcastlu United 2:1 v nedeľnom derby stretnutí 31. kola Premier League. Svojho rivala tak zdolali aj v druhom meraní síl v prebiehajúcom ročníku najvyššej anglickej súťaže.
„Straky“ čakajú na ligové víťazstvo nad „čiernymi mačkami“ od augusta 2011, pričom táto séria trvá 11 zápasov. Domácich poslal do vedenia v 10. minúte po chybe súpera Anthony Gordon, ale v 57. vyrovnal z dorážky po rohovom kope Chemsdine Talbi. V 90. minúte rozhodol o triumfe hostí zblízka na dvakrát Brian Brobbey, ktorý tak ukončil päťzápasové ligové strelecké suchoty a pripísal si šiesty presný zásah v tejto sezóne PL.
Premier League - 31. kolo:
Newcastle United - Sunderland AFC 1:2 (1:0)
Góly: 10. Gordon - 57. Talbi, 90. Brobbey
