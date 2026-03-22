Nedela 22. marec 2026
Sunderland zdolal v derby Newcastle 2:1, v závere rozhodol Brobbey

Brian Brobbey zo Sunderlandu oslavuje po strelení druhého gólu svojho tímu v zápase Premier League medzi Newcastleom a Sunderlandom pred štadiónom St James' Park v Newcastle upon Tyne v Anglicku v nedeľu 22. marca 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Londýn 22. marca (TASR) - Futbalisti Sundelandu zvíťazili na štadióne Newcastlu United 2:1 v nedeľnom derby stretnutí 31. kola Premier League. Svojho rivala tak zdolali aj v druhom meraní síl v prebiehajúcom ročníku najvyššej anglickej súťaže.

Straky“ čakajú na ligové víťazstvo nad „čiernymi mačkami“ od augusta 2011, pričom táto séria trvá 11 zápasov. Domácich poslal do vedenia v 10. minúte po chybe súpera Anthony Gordon, ale v 57. vyrovnal z dorážky po rohovom kope Chemsdine Talbi. V 90. minúte rozhodol o triumfe hostí zblízka na dvakrát Brian Brobbey, ktorý tak ukončil päťzápasové ligové strelecké suchoty a pripísal si šiesty presný zásah v tejto sezóne PL.



Premier League - 31. kolo:

Newcastle United - Sunderland AFC 1:2 (1:0)

Góly: 10. Gordon - 57. Talbi, 90. Brobbey
Neprehliadnite

Vo veku 86 rokov zomrela hviezda akčných filmov Chuck Norris

HRABKO: Zvýšenie volebného kvóra je len vypustený balónik, je nereálne

OTESTUJTE SA: Uhádnete hit podľa jednej vety?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Udrží si marec slnečné počasie až do konca?