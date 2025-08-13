< sekcia Šport
Sunderland získal obrancu Aldereteho z Getafe za 12 miliónov eur
Alderete pôsobil v Getafe od roku 2022, predtým hral za Valenciu, Herthu Berlín a FC Bazilej. V paraguajskom národnom tíme má stabilné miesto v základnej zostave.
Autor TASR
Dunderland 13. augusta (TASR) - Nováčik anglickej futbalovej ligy AFC Sunderland skompletizoval prestup paraguajského reprezentanta Omara Aldereteho zo španielskeho Getafe. Za príchod 28-ročného obrancu zaplatí účastník Premier League odstupné vo výške približne 12 miliónov eur.
