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Super-G mužov v Copper Mountain zrušili pre nepriaznivé počasie
V nedeľu je v Copper Mountain na programe obrovský slalom.
Autor TASR
Copper Mountain 28. novembra (TASR) - Sobotňajší super-G Svetového pohára alpských lyžiarov v americkom stredisku Copper Mountain zrušili pre nepriaznivé počasie. Organizátori niekoľkokrát posunuli štart pretekov pre husté sneženie a silný vietor. O 19.45 SEČ padlo definitívne rozhodnutie, že súťažiť sa nebude. Informovala o tom agentúra APA. V nedeľu je v Copper Mountain na programe obrovský slalom.