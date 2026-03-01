< sekcia Šport
Super-G mužov v Ga-Pa pre hmlu zrušili
Štart súťaže pôvodne naplánovali na 11.45 h, neskôr ho posunuli na 12.45, no podmienky sa nezlepšili a prišlo tak k ich zrušeniu.
Autor TASR,aktualizované
Garmisch-Partenkirchen 1. marca (TASR) - Super-G Svetového pohára alpských lyžiarov sa v nedeľu v nemeckom Garmisch-Partenkirchene neuskutočnil. Príčinou bola hustá hmla. Riaditeľ pretekov Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS) Markus Waldner uviedol, že náhradný termín súťaže je 13. marec vo francúzskom Courcheveli.
Štart pretekov v Ga-Pa pôvodne naplánovali na 11.45 h, neskôr ho posunuli na 12.45, no podmienky sa nezlepšili a prišlo tak k ich zrušeniu. Do konca sezóny sú na programe ešte ďalšie dve súťaže v super-G, pôvodne plánované preteky vo francúzskom Courcheveli 15. marca a 22. marca vo finále SP v nórskom Kvitfjelli. Suverénnym lídrom disciplíny je Švajčiar Marco Odermatt, na konte má 425 bodov. Za ním sú v hodnotení dvaja Rakúšania, Vincent Kriechmayr nazbieral 267 bodov a Stefan Babinsky 243. Informovala o tom agentúra APA.
