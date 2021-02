Super-G: Vlhová v druhom slede favoritiek, Paris straší Rakúšanov

utorok, 9. februára



super-G žien (10.30)



MS 2019 (Are): 1. Mikaela Shiffrinová (USA), 2. Sofia Goggiová (Tal.), 3. Corinne Suterová (Švaj.)



ZOH 2018 (Pjongčang): 1. Ester Ledecká (ČR), 2. Anna Veithová (Rak.), 3. Tina Weiratherová (Licht.)



zjazdovka: Olympia delle Tofane, štart 2190 mnm, cieľ: 1560, dĺžka trate 2100 m, prevýšenie: 630 m, klesanie max. 65, priemer 30 percent.



super-G mužov (13.00):



MS 2019: 1. Dominik Paris (Tal.), 2. Vincent Kriechmayr (Rak.) a Johan Clarey (Fr.)



ZOH2018: 1. Matthias Mayer (Rak.), 2. Beat Feuz (Švaj.), 3. Kjetil Jansrud (Nór.)



zjazdovka: Vertigine, štart 2190 mnm, cieľ 156, dĺžka trate 2080 m, prevýšenie 630, klesanie max 61, priemer 30 percent.



Cortina d'Ampezzo 8. januára (TASR) - Alpská kombinácia žien na MS v zjazdovom lyžovaní sa uskutoční na budúci pondelok, teda presne týždeň po jej zrušení. Pre Petru Vlhovú by to mala byť druhá súťaž na šampionáte.Tento utorok je na programe super-G, ktorej štart posunuli z 10.30 na 13.00 a slovenská lyžiarka sa vydá na trať s číslom 15. Mužský superobrovský slalom presunuli z utorka na štvrtok (11.30). FIS. Organizátori všetky tieto zmeny opäť urobili v dôsledku zlých meteo-prognóz.Len na dva dni zjazdárskych MS v Cortine d'Ampezzo bolo naplánované rozdávanie dvoch medailových kolekcií. Po odsunutí pondelkovej alpskej kombinácie žien sa tak malo stať v odložený prvý deň súťaženia, ale v pondelok večer už bolo opäť všetko ináč. Husté sneženie neustáva. Najprv zmenilo poradie disciplín kombinácie, potom prvé preteky úplne zrušilo a večer prišiel verdikt o presunutí na ďalší pondelok. Medzitým za obeť padlo mužské podujatie, pretekárom sa navyše vo štvrtok škrtne aj prvý meraný tréning na nedeľný zjazd. V termíne ich super-G sa pôjde o 2,5 hodiny posunutý ženský, ak budú usporiadatelia vôbec schopní dovtedy nachystať a vypreparovať trať.Zjazdovky na oba super-G sú odlišné a tá mužská (Vertigine) sa nachádza blízko zóny lavínového ohrozenia. Pre husté sneženie tak v pondelok zrušili pretekársku obhliadku trate i jej vytýčenie. Prístup k svahu bol úplne uzavretý. Aj preto sa kompetentní rozhodli súťaž z utorka odvolať a premiestiť kapacity na trať Olympia delle Tofane, aby sa zachránil aspoň super-G žien, ktorým už hrozí tesnotka podujatí. V ďalších dňoch treba merať tréningy na víkendové zjazdy. Presun kombinácie na rezervný voľný deň znamená, že ženy budú mať v priebehu 6 dní až 5 súťaží, rátajúc aj preteky tímov.V dejisku vládne frustrácia, píše rakúska tlačová agentúra APA a cituje riaditeľa ženských pretekov FIS Petra Gerdola: "Vzápätí však pripomenul optimistické poveternostné predpovede pre oblasť Dolomitov od štvrtka. To je vlastne aj nutný predpoklad na uskutočnenie zjazdov.Ak sa šampionát v utorok skutočne aj rozbehne, svoje horúce želiezko v ohni má slovenské lyžovanie. Petra Vlhová patrí (aj podľa rakúskej agentúry APA) medzi favoritky druhého sledu. Najväčšia je jednoznačne Lara Gutová-Behramiová. Švajčiarka vyhrala v tejto zime štyri z piatich super-G a 29-ročná, mimoriadne skúsená pretekárka má na konte 30 víťazstiev v súťažiach SP a z toho trikrát uspela v Cortine. "" nepripúšťa si tlak superfavoritka. Možno aj preto, že na vrcholných podujatiach jej často chýbal krôčik k zlatému kovu. Má šesť medailí, z MS päť, no ani jednu najcennejšiu.To Petra Vlhová má už vo veku 25 rokov "nahrané". Pred dvoma rokmi získala na MS titul i obe ďalšie medaily a ich prípadná nadstavba v Cortine nie je imperatív pre super-G. Navyše ako jediná v generálke na MS potrápila Gutovú-Behramiovú takmer identicky rýchlou jazdou, keď rozhodujúce dve desatiny stratila drobným zaváhaním v rýchlom oblúkovom prejazde do záverečných tiahlych zákrut. Na druhej strane mala v Ga-Pa trať odjazdenú deň predtým, kým v Cortine pôjde svoje vôbec prvé preteky.Preto "na papieri" ako spolufavoritky lepšie vyzerajú napríklad Talianky. Po zranení Gutovej veľkej "kĺzavej" rivalky Sofie Goggiovej sa zraky domácich fanúšikov upierajú na Federicu Brignoneovú a Martu Bassinovú. Švajčiarsko má medailové ambície aj vďaka Corinne Suterovej, trochu menej sa verí Michelle Gisinovej. Otázna je výkonnosť Američanky Mikaely Shiffrinovej, obhajkyňa zlata spred dvoch rokov v tejto zime super-G nejazdila, ale údajne ho v uplynulých dňoch intenzívne trénovala. Tiež nevyspytateľná spolufavoritka je olympijská víťazka Ester Ledecká, takže keby dva stupienky na pódiu veľmociam uchmatlo "Česko-Slovensko", bol by to síce historický a nie až taký čakaný okamih, no určite nie senzačný, tobôž nelogický.Ak by uspela Gutová-Behramiová (štartuje s číslom 7), bolo by to prvý titul pre Švajčiarky od premiérovej medailovej súťaže v roku 1987 (Maria Walliserová). Len jedna krajina dokázala dobyť zlato viackrát a Rakúsku sa to podarilo hneď 7-krát. V Cortine však jeho zraneniami oslabený ženský tím veľké ambície nemá. Na trať super-G sa ako prvá vydá Bassinová, s päťkou Brignoneová. Shiffrinová má 10-ku, Ledecká 11-ku, za Vlhovou so 16-kou nasleduje Gisinová.Opačne je to medzi mužmi. Vincent Kriechmayr suverénne vedie poradie tejto disciplíny v SP a spolu s druhým krajanom Matthiasom Mayerom majú najstabilnejšiu formu. Toto je však faktor, ktorý na MS často nezaváži a predovšetkým to platí pre rakúske tímy. Zjazdárska superveľmoc chodieva na vrcholy nabitá bodmi zo Svetového pohára, ale mnohokrát siahala na medaily ťažko a na zlaté takmer vôbec. A toto je tiež výzva nielen pre namotivovaných Švajčiarov či Nórov, ale aj pre obhajcu titulu Taliana Domimika Parisa, ktorý sa v januári postupne vrátil to kĺzavej špičky.