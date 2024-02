Super-G žien vo Val di Fassa zrušili pre veľké množstvo snehu

Val di Fassa 24. februára (TASR) - Organizátori zrušili pre nepriaznivé podmienky sobotný super-G žien Svetového pohára v talianskom stredisku Val di Fassa. Dôvodom bolo veľké množstvo snehu, ktoré napadlo počas uplynulých 24 hodín. Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) o tom informovala na sociálnych sieťach.



V sobotu mal byť na programe siedmy superobrovský slalom v sezóne. Na čele priebežného poradia disciplíny je Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová (360 b.), no vedie len o päť bodov pred Rakúšankou Corneliou Hütterovou. Gutová-Behramiová je zároveň aj líderka celkovej klasifikácie seriálu, keď má k dobru 205 bodov na Mikaelu Shiffrinovú. Američanka do Val di Fassa necestovala, keďže sa stále úplne nezotavila zo zranenia kolena po páde koncom januára v zjazde v Cortine d'Ampezzo.



V nedeľu by sa mal ísť vo Val di Fassa druhý super-G (11.00 h), ale zatiaľ nie je jasné, či podmienky dovolia zjazdárkam postaviť sa na štart. FIS v oficiálnom stanovisku dodala, že práce na kopci budú pokračovať, aby bola zjazdovka pripravená. Štartová listina rýchlostných disciplín je ochudobnená aj o Talianku Sophiu Goggiovú, ktorú rovnako ako Slovenku Petru Vlhovú vyradilo zranenie z hry do konca sezóny.