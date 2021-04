Koeman o účasti Barcelony v Superlige: Nie som hovorca klubu

Barcelona 21. apríla (TASR) - Tréner futbalistov FC Barcelona Ronald Koeman vedel o plánovanom vstupe klubu do projektu európskej Superligy. V stredu však odmietol o tejto téme na tlačovej konferencii pred štvrtkovým ligovým duelom s Getafe detailne hovoriť.



"Prezident klubu Joan Laporta sa o tom so mnou rozprával. Nie som hovorca klubu, moja práca je pripraviť mužstvo na zápasy. Musíme si počkať, ako sa to všetko vyvinie. Chceme vždy iba to najlepšie pre náš klub, ale keď niekto môže hovoriť o tejto téme, tak je to prezident," citoval portál Sky Sports slová Koemana.



Deväť z dvanástich zakladajúcich klubov už ohlásilo odchod z plánovanej Superligy. Oficiálne tak neurobili už len Real Madrid, FC Barcelona a Juventus Turín, no jeho predseda Andrea Agnelli už vyhlásil, že Superliga nevznikne.



Koeman v tejto súvislosti ešte dodal, že plne súhlasí s tweetom svojho zverenca, obrancu Gerarda Piqueho. Ten na sociálnej sieti k vzniku Superligy napísal: "Futbal je pre fanúšikov. Dnes ešte viac ako kedykoľvek predtým."



Kormidelník Barcelony sa zároveň opäť sťažoval na príliš nahustený kalendár sezóny. "Súhlasím s trénerom City Pepom Guardiolom, že zápasov je príliš veľa, neuveriteľne. Všetci hovoria iba o Superlige a Lige majstrov, ale UEFA vôbec nehľadí na hráčov a na počet zápasov, ktoré musia odohrať. Jediná vec, na ktorej im záleží, sú peniaze. V La Lige je to rovnaké, pozrite sa na rozpis, zajtra hráme o desiatej večer. Musíme viac chrániť hráčov," tvrdí Koeman.