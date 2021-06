Superliga: Podľa Čeferina sa Real, Barcelona a Juventus vyhrážajú UEFA

Nyon 1. júna (TASR) – Prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin tvrdí, že organizácia čelí vyhrážkam zo strany Realu Madrid, Barcelony a Juventusu Turín. Objavili sa po tom, ako proti nim UEFA minulý utorok avizovala disciplinárne konanie za to, že stále oficiálne nevystúpili z projektu Európskej Superligy.



"Ľudia pripisovali túto myšlienku americkým vlastníkom klubov z Premier League, no netreba zabúdať na to, že spomínaná trojica si stále myslí, že Zem je plochá. Vydali tlačovú správu, v ktorej tvrdili, že Superliga stále žije a o dva dni neskôr poslali prihlášku do Ligy majstrov. Chápem to správne? Vytvorili si vlastnú súťaž, ktorá je alternatívou k našej, no napriek tomu v nej chcú ďalej pokračovať? Tvrdia, že Liga majstrov nemá budúcnosť a prihlásia sa do nej? Teraz sa nám vyhrážajú, posielajú listy, v ktorých tvrdia, že sa chcú s nami súdiť. Očividne im teda peniaze nechýbajú. Mali by ich však radšej investovať do ženského, či mládežníckeho futbalu,“ povedal Čeferin pre denník Telegraph.



Klubom za porušenie pravidiel hrozia tvrdé sankcie vrátane vylúčenia z Ligy majstrov. "Pre mňa by bolo ideálne, ak by hral každý, kto sa do súťaže kvalifikuje. O situácii sa však dá len veľmi ťažko debatovať, keď sa z ničoho nič stiahli a objavili sa až teraz. Navyše, komunikujú len prostredníctvom listov. Ja osobne som ich nečítal, no naše právnické oddelenie tvrdí, že ide o prosté vyhrážanie sa. Rovnaký názor má na túto trojicu aj 244 členov Asociácie európskych klubov (ECA). S každým sa chcú len súdiť a zastávajú názor, že hrajú svoju elitnú súťaž a robia popritom charitu pre slabších. Môžem vám povedať, že o to nemá nikto záujem," uzavrel Čeferin.