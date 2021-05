Superliga: Real, Barcelona a Juventus tvrdia, že sú pod nátlakom UEFA

Nyon 26. mája (TASR) - Španielske veľkokluby Real Madrid a FC Barcelona i taliansky Juventus Turín sa obuli do Európskej futbalovej únie (UEFA). Tá v utorok proti nim iniciovala disciplinárne konanie za to, že nevystúpili z projektu Európskej Superligy. Pohrozila im tvrdými sankciami vrátane vylúčenia z Ligy majstrov.



"Absolútne odmietame sústavný nátlak, ktorý vyvíja UEFA na tri kluby patriace k najvýznamnejším vo futbalovej histórii. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) a UEFA na základe predbežného opatrenia madridského súdu nesmú brániť vzniku Superligy. UEFA to však vôbec nerešpektuje a namiesto toho, aby hľadala spôsoby na zmodernizovanie európskeho futbalu, chce mať na neho monopol," uvádza sa v spoločnom vyhlásení troch klubov, ktoré sprostredkovala agentúra DPA.



Vytvorenie projektu elitnej súťaže oznámilo v apríli 12 popredných európskych klubov. Po vlne kritiky od fanúšikov, hráčov a funkcionárov však z neho vystúpili FC Chelsea, FC Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal Londýn, Tottenham Hotspur, Atletico Madrid, AC Miláno aj Inter Miláno.