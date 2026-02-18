Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Súpermi Slovákov v semifinále budú reprezentanti USA

Na snímke sprava Peter Čerešňák, Patrik Koch, Martin Pospíšil a Miloš Kelemen (všetci Slovensko) sa tešia z gólu na 5:1, ktorý strelil Pavol Regenda (84) vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v stredu 18. februára 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Američania sa medzi štvoricu najlepších tímov olympijského turnaja dostali prvýkrát od roku 2014.

Autor TASR
Miláno 18. februára (TASR) - Hokejisti USA budú súpermi slovenských reprezentantov v semifinálovom zápase ZOH v Miláne. Rozhodlo o tom ich štvrťfinálové víťazstvo nad Švédskom 2:1 po predĺžení. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Kanada a Fínsko. Súboje o postup do finále sú na programe v piatok 20. februára.

Američania sa medzi štvoricu najlepších tímov olympijského turnaja dostali prvýkrát od roku 2014. V súbojoch o medaily sa pokúsia získať 12. cenný kov v histórii. Doteraz majú bilanciu 2-8-1.

Na snímke brankár Connor Hellebuyck (37) a Brock Faber (14) z USA v súboji proti Gabrielovi Landeskogovi (92).
Foto: TASR/AP


V troch zo štyroch štvrťfinálových zápasov rozhodlo o víťazovi až predĺženia. V riadnom hracom čase zvíťazili iba Slováci, ktorí zdolali Nemcov 6:2. Kanaďania vyradili Česko po triumfe 4:3 pp, Fíni zdolali Švajčiarov 3:2 pp po obrate z 0:2.

ZOH 2026, štvrťfinále

USA - Švédsko 2:1 pp (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)

Góly: 32. Larkin (J. Hughes, Q. Hughes), 64. Q. Hughes (Boldy, Matthews) - 59. Zibanejad (Raymond, Landeskog). Rozhodcovia: Furlatt, McCauley - Cherrey (všetci Kan.), Hautamäki (Fín.), vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 11.097 divákov.

USA: Hellebuyck - McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Sanderson, Werenski, Hanifin - M. Tkachuk, Eichel, M. Tkachuk - Boldy, Matthews, Guentzel - Thompson, Larkin, Keller - Rakell, Pettersson, Forsberg - J. Hughes, Nelson, Miller - Trocheck

Švédsko: Markström - Ekman-Larsson, Hedman, Dahlin, Forsling, Karlsson, Broberg, H. Lindholm - Nylander, Eriksson Ek, Kempe - Rantanen, Zibanejad, Landeskog - E. Lindholm, Wennberg, Holmberg - Bratt

Prvá tretina bola o obojstranne dôslednej defenzíve a vyčkávaní na chybu. Od 4. minúty mali Američania presilovku, ale švédskeho brankára Markströma neprekonali. Diváci videli skôr opatrný hokej, ktorému nechýbalo nasadenie ani rýchlosť, no gólových príležitostí bolo len minimum.

Po prvej prestávke dianie získalo na atraktivite. Pribudli zaujímavé situácie na oboch stranách a nerozhodný stav zmenil až Larkin v 32. minúte. Dahlin mu pred bránkou dovolil tečovať strelu Quinna Hughesa a Markström bol bezmocný - 1:0. Američania mali v druhej tretine viac z hry, no skóre sa v nej už nezmenilo.

Brankár Hellebuyck bol veľká prekážka pre Švédov, ktorí v tretej tretine zvýšili ofenzívnu snahu. V 58. minúte trafil Kempe do žŕdky, no Švédom sa následne vyplatila hra bez brankára. Markström sotva dokorčuľoval na striedačku, keď Raymond našiel krížnou prihrávkou Zibanejada, ktorý strelou bez prípravy vyrovnal.

Quinn Hughes ukončil predĺženie v 64. minúte. Po tom, čo získal puk od Boldyho, si v útočnom pásme vylepšil streleckú pozíciu a strelou spoza Landeskoga prekonal Markströma - 2:1.
