Taliansko - Srbsko 2:1



Lorenzo Musetti - Miomir Kecmanovič 7:6 (7), 2:6, 1:6



Jannik Sinner - Novak Djokovič 6:2, 2:6, 7:5



Jannik Sinner, Lorenzo Sonego - Novak Djokovič, Miomir Kecmanovič 6:3, 6:4

Malaga 25. novembra (TASR) - Súpermi tenistov Austrálie vo finále Davisovho pohára budú Taliani. V sobotňajšom semifinálovom zápase na finálovom turnaji v španielskej Malage zdolali Srbsko 2:1. O svojom triumfe rozhodli v záverečnej štvorhre, v ktorej Jannik Sinner s Lorenzom Sonegom zvíťazili nad duom Novak Djokovič, Miomir Kecmanovič 6:3, 6:4.Srbov poslal najprv do vedenia Kecmanovič, ktorý zvíťazil nad Lorenzom Musettim 6:7 (7), 6:2 a 6:1. V prvom sete dokázal vyrovnať zo stavu 1:3 i 2:4, ale napokon ho prehral v tajbrejku. V ďalších dvoch už mal jasne navrch. Ozdobou semifinále bol duel tímových jednotiek Sinnera s Djokovičom, v ktorom štvrtý hráč svetového rebríčka odplatil súperovi prehru z finále turnaja majstrov. Svetovú jednotku zdolal 6:2, 2:6 a 7:5. V rozhodujúcom treťom sete siahal Djokovič na víťazstvo a Srbi boli blízko postupu, no Sinner za stavu 4:5 a 0:40 odvrátil tri mečbaly súpera. Následne uspel aj pri Djokovičovom podaní a v dvanástom geme brejk potvrdil. "Nole" prehral daviscupový zápas vo dvojhre prvýkrát od roku 2011, v singli ukončil sériu 21 víťazstiev v tejto súťaži. Sinner zdolal Djokoviča druhýkrát v troch zápasoch v priebehu 12 dní, keď nad ním zvíťazil aj v skupine turnaja majstrov.V rozhodujúcej štvorhre dokázali Sinner so Sonegom zlomiť podanie súperov v šiestom geme a prvý set uchmatli pre seba pomerom 6:3. V druhom sa ukázal byť kľúčový siedmy gem, keď za stavu 3:3 talianski reprezentanti zobrali servis Djokovičovi s Kecmanovičom, následne brejk potvrdili a potom v desiatej hre premenili hneď svoj prvý mečbal. Sinner tak dokázal Djokoviča pokoriť aj v debli.