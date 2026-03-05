< sekcia Šport
Súperom Atletica vo finále Španielskeho pohára bude Real Sociedad
Vo finále sa stretne s Atleticom Madrid so slovenským obrancom Dávidom Hanckom, ktoré vyradilo Barcelonu po výsledkoch 4:0 a 0:3.
Autor TASR
San Sebastian 4. marca (TASR) - Futbalisti Realu Sociedad San Sebastian postúpili do finále Španielskeho pohára. V stredajšej semifinálovej odvete zdolali ďalší baskický klub Athletic Bilbao 1:0 vďaka gólu Mikela Oyarzabala z pokutového kopu. Real Sociedad zvíťazil rovnakým pomerom aj v prvom zápase na pôde súpera. Vo finále sa stretne s Atleticom Madrid so slovenským obrancom Dávidom Hanckom, ktoré vyradilo Barcelonu po výsledkoch 4:0 a 0:3.
