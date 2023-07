Súperom Levíc v úvode kvalifikácie bude cyperská Larnaka

Liga majstrov FIBA - kvalifikačný turnaj v tureckej Antalyii (25. septembra – 1. októbra):



1. kolo: Patrioti Levice – Petrolina AEK Larnaka (Cyp.)







2. kolo: Patrioti Levice/Petrolina AEK Larnaka – Benfica Lisabon/TSU Tbilisi







finále: Levice/Larnaka/Benfica/TSU Tbilisi – Norrköping Dolphins (Švéd.)/Bakken Bears (Dán.)/KB Peč (Kosovo)/BC Kalev Cramo Tallinn



Ženeva 5. júla (TASR) – Basketbalisti Patriotov Levice spoznali súperov v kvalifikácii o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov. Na turnaji v tureckej Antalyi, ktorý sa uskutoční od 25. septembra do 1. októbra narazia v úvodnom kole na cyperský tím Petrolina AEK Larnaka. V prípade postupu bude ďalším súperom víťaz duelu Benfica Lisabon – TSU Tbilisi. Rozhodol o tom stredajší žreb v Ženeve.Úradujúci šampión Niké SBL sa po úspešnej premiére v súťažiach pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) rozhodol opätovne prihlásiť do kvalifikácie Ligy majstrov, respektíve Európskeho pohára FIBA. Oproti predchádzajúcemu ročníku sa nachádzal v tzv. majstrovskej vetve. Na základe renkingu klubu v súťaži si Levičania vyslúžili miesto v nasadenom koši č. 1, naraziť mohli z druhého koša na švédsky Norrköping Dolphins, gruzínsky TSU Tbilisi, cyperskú Larnaku a kosovský KB Peč.Na úvod kvalifikačnej cesty si zmerajú sily s majstrom Cypru, ktorý v domácej súťaži zdvihol nad hlavu víťaznú trofej po dvoch rokoch. Do Ligy majstrov sa prihlásil premiérovo, skúsenosti s európskymi súťažami však už má, naposledy hral Európsky pohár FIBA v sezóne 2018/2019. Vtedy sa dokázal dostať do druhej fázy.V prípade postupu vyzvú Levičania jedného z dvojice Benfica Lisabon a TSU Tbilisi. Portugalský klub podobne ako ten levický obhájil titul a tiež v predchádzajúcej sezóne štartoval v kvalifikácii Ligy majstrov. Ako organizátor turnaja sa dostal až do skupinovej fázy, z ktorej sa predral do predkola, kde bola nad jeho sily turecká Darüssafaka Istanbul. TSU Tbilisi sa prvýkrát v klubovej histórii stal šampiónom svojej krajiny a aj premiérovo si zahrá v pohárovej Európe. Ak sa podarí“ preskočiť obe tieto prekážky, tak o miesto v skupinovej fáze Ligy majstrov vyzvú jedného z kvarteta Norrköping Dolphins, Bakken Bears, KB Peč, BC Kalev Cramo Tallinn. Miesto v skupinovej fáze Ligy majstrov už malo pred samotným žrebom istých 29 tímov, súboje o tri zostávajúce miestenky sú na programe od 25. septembra do 1. októbra v tureckej Antalyi. Skupinová fáza začne 17. októbra.Patrioti zároveň podali prihlášku aj do Európskeho pohára FIBA, v prípade neúspechu v kvalifikácii Ligy majstrov by sa opäť mali predstaviť v skupinovej fáze tejto súťaže. Žreb je na programe na začiatku augusta.