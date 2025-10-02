< sekcia Šport
Šupová pre zranenie kolena odstúpila zo Slovak Open
Na 25. medzinárodných majstrovstvách Slovenska nebude môcť pokračovať.
Autor TASR
Bratislava 2. októbra (TASR) - Slovenská tenistka Kali Šupová odstúpila z turnaja J&T Banka Slovak Open 2025 v Bratislave. Šestnásťročná hráčka Národného tenisového centra, ktorá úspešne prešla prvým kolom vo dvojhre aj štvorhre, si poranila koleno a na 25. medzinárodných majstrovstvách Slovenska nebude môcť pokračovať. Štvrtá nasadená Češka Gabriela Knutsonová tak postúpila do štvrťfinále bez boja.
"Veľmi ma mrzí, že pre zranenie kolena nebudem môcť na turnaji pokračovať. Bol to môj prvý ženský turnaj v sezóne a som vďačná Slovenskému tenisovému zväzu, že mi udelil voľnú kartu priamo do hlavnej súťaže. Na turnaji som štartovala premiérovo a hralo sa mi tu naozaj dobre. Verím, že o rok sa opäť predstavím pred domácim publikom," uviedla zverenka trénera Martina Hromca pre oficiálnu webstránku Slovenského tenisového zväzu (STZ).
"Veľmi ma mrzí, že pre zranenie kolena nebudem môcť na turnaji pokračovať. Bol to môj prvý ženský turnaj v sezóne a som vďačná Slovenskému tenisovému zväzu, že mi udelil voľnú kartu priamo do hlavnej súťaže. Na turnaji som štartovala premiérovo a hralo sa mi tu naozaj dobre. Verím, že o rok sa opäť predstavím pred domácim publikom," uviedla zverenka trénera Martina Hromca pre oficiálnu webstránku Slovenského tenisového zväzu (STZ).