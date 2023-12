Asociácia surfovania víta rozhodnutie pozastaviť práce na Tahiti

Paríž 6. decembra (TASR) - Medzinárodná asociácia surfovania (ISA) víta rozhodnutie úradov pozastaviť práce na Tahiti. Tie boli pozastavené po tom, čo počas minulotýždňových testov došlo k poškodeniu koralov, čím sa zvýšila možnosť, že sa tam neuskutočnia súťaže v surfovaní OH v Paríži.



"ISA víta toto rozhodnutie a vyzvala na zintenzívnenie konzultácií s cieľom zvážiť všetky dostupné možnosti," uviedla asociácia podľa agentúry AFP. K poškodeniu korálov prišlo počas budovania novej veže pre rozhodcov, ktorá mala nahradiť súčasnú drevenú konštrukciu. Viac ako 168.000 ľudí podpísalo online petíciu proti plánovanej hliníkovej stavbe, má dosahovať výšku 14 metrov. Súťaže v surfingu sú na OH 2024 v pláne od 27. júla do 5. augusta.