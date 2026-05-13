Surovčík sa postavil do bránky a vychytal nulu, Priske: Má môj obdiv
Stal sa hráčom zápasu. Pred stretnutím pritom vôbec nebolo fanúšikom jasné, či sa rozhodne nastúpiť.
Autor TASR
Praha 13. mája (TASR) - Slovenský futbalový brankár Jakub Surovčík sa tri dni po incidente s fanúšikmi Slavie Praha postavil do bránky Sparty. V utorkovom domácom dueli proti Plzni vychytal remízu 0:0, pripísal si piatu nulu v sezóne a stal sa hráčom zápasu.
Pred stretnutím pritom vôbec nebolo fanúšikom jasné, či sa rozhodne nastúpiť. Surovčíka v sobotnom derby napadli priaznivci Slavie, ktorí vtrhli na ihrisko. Mávali pred ním svetlicou, obliali ho pivom a do kabíny odchádzal otrasený. „Do poslednej chvíle mi tréneri nechali voľnosť. Rozhodnutie bolo na mne a som im za to vďačný. Nebolo to pre mňa v ničom iné, len som sa snažil hodiť za hlavu to, čo sa stalo v sobotu. Zápas mi skôr pomohol odreagovať sa,“ vyjadril sa 23-ročný brankár v rozhovore pre klubový web. Tréner Brian Priske svojho zverenca pochválil. „Má u mňa veľký obdiv, pretože zažil niečo, čo by sa vôbec nemalo stávať. Bol vo veľmi ťažkej situácii, no zvládol to perfektne,“ citoval dánskeho kouča portál iDnes.cz.
Surovčík poďakoval aj Jakubovi Černému, masérovi Slavie, ktorý mu pomohol dostať sa do bezpečia. „Boli sme už v kontakte a som mu veľmi vďačný. Potvrdil, že rivalita ide v týchto situáciách stranou a ukázal, že je skvelý človek.“ Zároveň si váži nielen vyvolávanie jeho mena od fanúšikov Sparty, ale aj celkovú reakciu verejnosti a slová podpory.
„Rudí“ môžu za bod z utorka z veľkej časti ďakovať práve Surovčíkovi. Pätnásť minút pred koncom vytiahol prudkú strelu Amara Memiča a poradil si aj s pokusmi Lukáša Červa a Tomáša Ladru. Pre slovenského brankára to bol 15. duel od zranenia jednotky Sparty Petra Vindahla a Priske odpovedal aj na otázku, či je pripravený prevziať jeho rolu. „Môže byť. Ukázal, že kvalitu na to má. Darí sa mu a neustále sa zlepšuje. Uvidíme, čo bude ďalej, predsa len trocha predbiehame,“ zhodnotil 48-ročný Dán.
Sparta, ktorá má už minimálne istotu druhého miesta, mohla v prípade výhry vytvoriť tlak na vedúcu Slaviu. Sobotné derby skontumovali v prospech mužstva z Letnej a ich strata na lídra sa zmenšila na päť bodov. Po remíze je však rozdiel štvorbodový a „zošívaní“ môžu na druhý pokus definitívne rozhodnúť o titule v stredajšom dueli s Jabloncom pred prázdnymi tribúnami. Po ňom už do konca súťaže zostávajú len dva zápasy.
