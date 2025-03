Suslov hýril proti Slovincom aktivitou: Škoda, že to nepadlo

Bratislava 21. marca (TASR) - Slovenský futbalista Tomáš Suslov predviedol v prvom zápase play off o postup do B-divízie Ligy národov proti Slovinsku jeden zo svojich najlepších výkonov v národnom tíme. Pochválil ho aj tréner Francesco Calzona, no 22-ročnému krídelníkovi chýbal k úplnej spokojnosti gól. Práve Suslov mal dve najväčšie šance Slovákov, no v oboch ho vychytal Jan Oblak.



Slováci mali na Tehelnom poli prevahu, ale gólovo sa nepresadili. Slovinci mali jednu príležitosť, tú skvele zlikvidoval Martin Dúbravka. "Podľa mňa sme mali celý zápas pod kontrolou, takže škoda len aj mojich dvoch nepremenených šancí. Ale myslím si, že to bol dobrý výkon z našej strany a verím, že tam to zlomíme," uviedol Suslov.



Slovenský útočník mal na konci prvého polčasu obrovskú šancu, najväčšiu v zápase. Hlavou zakončoval vo vnútri "malého vápna", no Oblak parádnym zákrokom dokázal loptu vyraziť. "Asi preto patrí k najlepším brankárom na svete, lebo podľa mňa ak by tam bolo ďalších desať brankárov, tak deväť to nechytí, takže klobúk dole aj pred ním. Škoda," povzdychol si.



Stanislav Lobotka si po zápas zo svojho spoluhráča uťahoval, novinárom s úsmevom povedal: "Ak by tam bol lepší hlavičkár, bol by gól." Suslov kontroval: "On nech nič nehovorí o hlavičkovaní. Možno keby tam bol Robo Boženík, tak zakončí lepšie, ale nemyslím si, že som to zakončil zle. Bol to jednoducho skvelý zákrok."



Suslov mal ešte jednu šancu v druhom polčase, keď sa dokázal individuálne presadiť, ale jeho strelu po zemi Oblak rovnako výborne prečítal. Mladý krídelník bol aktívny a podal jeden zo svojich najlepších výkonov v drese "sokolov". "To posúdite vy novinári a odborníci. Ale myslím si, že na štvrtého najlepšieho hráča do 21 rokov to bol celkom dobrý výkon, takže áno, som spokojný. Snažím sa stále vytvárať šance pre hráčov a dnes mi pár akcií vyšlo. Ale škoda, že niečo z toho nepadlo. Snažím sa hrať pre mužstvo a verím, že góly prídu aj odo mňa."



Pred odvetou je tak všetko otvorené. Slovinci svoj obranný blok zachovajú kompaktný, no v ofenzíve by mali byť odvážnejší a z toho by mohli prameniť šance Slovákov. "My sme vedeli že nebudú chcieť prehrať. A vedeli sme aj to, že asi budeme dominantnejší na ihrisku a že sa nám bude ťažko presadzovať. Myslím si, že aj tak sme mali nejaké šance alebo pološance, ktoré sme mohli využiť. Určite to však nebol zlý zápas z našej strany a máme sa z čoho odraziť. V Ľubľane treba byť ostražití, lebo aj oni majú vpredu veľkú kvalitu, z brejkov nás môžu potrestať. A vzadu musíme hrať tak, ako hráme."