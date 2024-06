Suslov má pred Ukrajinou jasno: Som Slovák, pôjdem na maximum

Na snímke slovenský reprezentant Tomáš Suslov počas tlačovej konferencie na ME 2024 vo futbale v utorok 18. júna 2024 v nemeckom meste Mainz. Foto: TASR - Martin Baumann

Düsseldorf 21. júna (TASR) - Piatkový zápas slovenských futbalistov na ME v Nemecku má špeciálnu príchuť pre Tomáša Suslova. Jeho tím nastúpi o 15.00 h v Düsseldorfe proti Ukrajine, kde má mladý hráč korene.Dvadsaťdvaročný stredopoliar sa narodil v Spišskej Novej Vsi, no jeho otec je Ukrajinec. Doma sa podľa neho fandí Slovensku. "" povedal Suslov.V úvodnom zápase proti Belgicku (1:0) nastúpil v 70. minúte, keď vystriedal Lukáša Haraslína. Proti náročnému súperovi bol súčasť dvoch nádejných ofenzívnych akcií." opísal Suslov.Slováci si v prípade víťazstva zaistia postup zo skupiny. Za určitých okolností ešte môžu obsadiť so šiestimi bodmi tretie miesto v E-skupine, no v tabuľke tretích tímov by boli určite pred účastníkmi zo skupín A a B./vyslaný redaktor TASR Anton Krajčoviech/