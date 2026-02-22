< sekcia Šport
Suslov mal z návratu veľkú radosť, verí v štart v marcovej baráži
Sám robí maximum pre to, aby bol na marcovú baráž fit.
Autor TASR
Verona 22. februára (TASR) - Slovenský futbalista Tomáš Suslov sa pol roka po vážnom zranení vrátil na trávniky. V drese Hellasu Verona nastúpil v 82. minúte piatkového súboja Serie A proti Sassuolu a pripísal si prvý štart v aktuálnej sezóne. V rozhovore pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) prezradil, že by rád pomohol reprezentácii v baráži o postup na MS 2026.
Suslov si v auguste minulého roka roztrhol na tréningu predný skrížený väz v ľavom kolene. Čakala ho operácia a nekonečné týždne a mesiace zotavovania, rehabilitácie. Za Hellas nastúpil po dlhej dobe na pôde Sassuola za nepriaznivého stavu 0:3 pre jeho tím. „Pocity boli trochu zmiešané, pretože zápas bol už rozhodnutý. Určite som však mal veľkú radosť, že po dlhej dobe som bol opäť tam, kde to mám najradšej,“ povedal pre futbalsfz.sk 23-ročný krídelník. Zdravotne sa cíti v poriadku, koleno drží, ale musí doháňať tréningový výpadok. „Stále musím pracovať v posilňovni na svalovej hmote a takisto aj pred tréningmi potrebujem koleno dobre pripraviť, pretože šesť mesiacov je krátka doba na to, aby sa koleno úplne zahojilo – stále sa hojí,“ dodal Suslov.
Podľa neho bola v čase reskonvalescencie dôležitá najmä psychika. „Určite stále zostať pozitívne nastavený. Musím sa poďakovať svojej rodine a priateľke, že stáli blízko pri mne a boli mi veľkou oporou. Veľmi pomohlo i to, že mi klub umožnil rehabilitovať na Slovensku. Mal som dobre nastavený program a musím povedať, že Ľudovít Nemec a Roman Švantner majú veľkú zásluhu na tom, že som sa dokázal dostať na ihrisko v relatívne krátkej dobe.“ Suslov pozorne sledoval, ako si jeho spoluhráči z reprezentácie počínajú v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta: „Veľmi som držal chlapcom palce, bol som na každom domácom zápase a myslím si, že odviedli skvelú prácu. Náš cieľ sme splnili a pevne verím, že v marci odohráme dva veľké zápasy a potešíme Slovensko.“
Sám robí maximum pre to, aby bol na marcovú baráž fit. „Robím všetko, aby tak bolo a mohol som pomôcť mužstvu, chlapcom. Ak všetko pôjde podľa plánu, verím, že pomôžem,“ uviedol Suslov, ktorý za národný tím nastúpil naposledy 23. marca 2025 v zápase Ligy národov proti Slovinsku v Ľubľane. Po roku by si tak opäť mohol obliecť reprezentačný dres A-mužstva Slovenska, ktorí čaká 26. marca semifinále baráže proti Kosovu. „Kosovo bude veľmi agresívne. Jeho hráči majú dobrú mentalitu, pre nich je to jedinečná príležitosť postúpiť na majstrovstvá sveta. Aj preto očakávam veľmi tvrdý a tesný zápas, v ktorom budú rozhodovať detaily.“
