Suslov nedohral pondelkový duel s Cagliari pre črevnú virózu

Verona 29. apríla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Tomáš Suslov nedohral pondelkový duel Serie A s Cagliari, keď sa už po 28 minútach vypýtal dole z ihriska. Dôvodom bol črevná viróza.



Miestne médiá pôvodne informovali o svalovom zranení, no Sky Sport Italia v utorok uviedol, že dvadsaťdvaročný krídelník sa necítil dobre. „Pýtal sa dole, pretože mal črevnú virózu, ktorá ho vyradila z hry,“ povedal novinárom po zápase tréner Paolo Zanetti s tým, že hráč by mal by byť k dispozícii na nasledujúci ligový duel s Interom Miláno.



Suslov sa iba nedávno vrátil do zostavy Verony po problémoch so stehnom. Hráči Hellasu prehrali doma s Cagliari 0:2 a natiahli šnúru bez víťazstva v talianskej lige na päť zápasov. V tabuľke figurujú na 15. mieste, sedem bodov nad pásmom zostupu. V drese domácich odohral celé stretnutie Suslovov krajan Ondrej Duda.