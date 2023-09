Suslov odišiel z Groningenu na ročné hosťovanie do Verony

Verona 1. septembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Tomáš Suslov odišiel z holandského FC Groningen na ročné hosťovanie do Hellasu Verona. V novom tíme sa stretne s krajanom Ondrejom Dudom.



O transfere informoval v piatok portál Transfermarkt. Podľa talianskych médií má Verona v zmluve aj opciu na trvalý prestup za 1,5 milióna eur, suma sa môže vrátane bonusov vyšplhať na dva milióny.



Dvadsaťjedenročný ofenzívny stredopoliar prišiel do Groningenu v roku 2018 z Prešova a v jeho drese odohral 96 zápasov, strelil päť gólov a na ďalších 12 prihral. Holandský tím v minulej sezóne zostúpil do druhej najvyššej súťaže, Suslov v nej nastúpil na dva duely a raz skóroval. O jeho služby sa toto leto zaujímal aj slovenský majster Slovan Bratislava.



Suslov má na konte aj 18 štartov v národnom tíme, v ktorých strelil jeden gól.