Suslov pokračuje vo Verone, podpísal zmluvu do leta 2027

Verona 31. januára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Tomáš Suslov bude naďalej pokračovať v drese Hellasu Verona. Účastník talianskej Serie A si uplatnil opciu a podpísal s ním zmluvu do 30. júna 2027. Suslov prišiel pôvodne do Verony na ročné hosťovanie z holandského FC Groningen. Informovala o tom oficiálna stránka Hellasu.



Dvadsaťjedenročný ofenzívny stredopoliar Suslov doteraz absolvoval 18 vystúpení za žlto-modrý klub (17 v Serii A a jedno v Talianskom pohári), počas ktorých si pripísal dve asistencie a strelil jeden gól. V tíme sa pôsobí aj jeho krajan Ondrej Duda.



Suslov prišiel do Groningenu v roku 2018 z Prešova a v jeho drese odohral 96 zápasov, strelil päť gólov a na ďalších 12 prihral. Na svojom konte má aj 25 štartov v národnom tíme, v ktorých strelil dva góly.