Suslov prišiel vo Verone o trénera, klub prepustil Zanettiho
Vedenie klubu zatiaľ neoznámilo meno dočasného trénera.
Autor TASR
Verona 2. februára (TASR) - Vedenie talianskeho futbalového klubu Hellas Verona sa rozhodlo predčasne ukončiť spoluprácu s trénerom Paolom Zanettim. V tíme pôsobí aj reprezentant Slovenska Tomáš Suslov, v súčasnosti pokračuje 23-ročný stredopoliar v rekonvalescencii po operácii kolena.
Vedenie klubu zatiaľ neoznámilo meno dočasného trénera, respektíve nástupcu za 43-ročného talianskeho kormidelníka. Zanetti skončil vo svojej funkcii po víkendovej prehre 0:4 s Cagliari, v tabuľke Serie A je Verona na poslednej pozícii so ziskom len 14 bodov z 23 odohraných duelov. Najbližšie čaká tím duel so „štvorbodovou“ nálepkou, keď sa predstaví v súboji tabuľkových susedov na trávniku Pisy. Informovala agentúra AP.
