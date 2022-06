Suslov rozhodol duel s Bielorusmi: Po góle sme už nemuseli tlačiť

Nový Sad 4. júna (TASR) - Útočník Tomáš Suslov má za sebou náročné obdobie, no v piatok sa postaral o to, že slovenskí futbalisti odchádzali z úvodného vystúpenia v C-divízii Ligy národov z ihriska spokojní. V 61. min vsietil jediný gól duelu s Bieloruskom v Novom Sade.



Tréner Štefan Tarkovič poslal Suslova na ihrisko v 59. min a hráč holandského FC Groningen sa odvďačil už po niekoľkých sekundách. Slováci sa v stretnutí dlho nevedeli presadiť, no prvá zmena priniesla potrebný impulz, ktorý vyústil v presný zásah. "Nebudeme si klamať. Nebol to náš najlepší zápas. Vždy sa ťažko hrá proti mužstvu, ktoré hrá v obrannom bloku. Cez polčas sme pár vecí zmenili a vytvorili sme si šance. Po góle sme už nemuseli tlačiť. Hrali sme pokojnejšie a v pohode sme duel dohrali," zhodnotil zápas Suslov.



Mladý útočník sa v národnom drese presadil premiérovo a to štyri dni pred oslavou 20. narodenín. "Dať gól za národné mužstvo je najviac, čo môže hráč vo futbale dosiahnuť. Som veľmi rád, že bol aj víťazný. Bol to náročný duel, bolo poriadne dusno. Musíme sa však naučiť hrať otvorenú partiu. Proti zvyšným dvom súperom to nebude odlišné. Každý vie, že sme favoritmi C-divízie."



Strelca gólu teší už samotná možnosť nastúpiť na trávnik, keďže si prešiel zdravotnými komplikáciami. "Mám za sebou náročné obdobie. Šesť týždňov som nehral. Teraz som však už stopercentne pripravený a môžem mužstvu pomôcť v ďalších dueloch. Zvládnem odohrať aj celých 90 min, ale už iba v troch zápasoch. Viac nezvládnem," zavtipkoval Suslov, keďže Slovákom sa po dvoch dueloch s Kazachstanom a jednom v Azerbajdžane skončí dlhá sezóna.