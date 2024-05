Suslov zariadil remízu Verony s Interom 2:2, vypadlo Frosinone

Serie A - záverečné 38. kolo:



FC Empoli - AS Rím 2:1 (1:1)



Góly: 13. Cancellieri, 90.+3 Niang - 45+1 Aouar







Frosinone Calcio - Udinese Calcio 0:1 (0:0)



Gól: 76. Davis







Hellas Verona - Inter Miláno 2:2 (2:2)



Góly: 16. Noslin, 37. SUSLOV - 10. a 45.+1 Arnautovič



/za domácich Suslov do 83. min + gól a asistencia/







Lazio Rím - Sassuolo Calcio 1:1 (0:0)



Góly: 60. Zaccagni - 66. Viti







SSC Neapol - US Lecce 0:0



/S. Lobotka odohral celý zápas/







Atalanta Bergamo - FC Turín 3:0 (2:0)



Góly: 26. Scamacca, 43. Lookman, 70. Pašalič (z 11 m)



Rím 27. mája (TASR) - Slovenský futbalista Tomáš Suslov strelil gól a pridal asistenciu v záverečnom zápase Hellasu Verona v Serii A, v ktorom na domácej pôde remizoval s majstrovským Interom Miláno 2:2. Dvadsaťjedenročný reprezentant najprv v 16. minúte prihral na vyrovnávajúci gól (1:1) Tijjanimu Noslinov a o 20 minút neskôr sám skóroval. Jeho spoluhráč Ondrej Duda nenastúpil pre kartový trest.Pre Suslova to bol tretí presný zásah a piata asistencia v 32. zápase ligovej sezóny. Verona skončila na 13. mieste tabuľky. Záverečné kolo rozhodlo aj o poslednom zostupujúcom tíme. Ku poslednej Salernitane a predposlednému Sassuolu sa pridalo Frosinone, ktoré prehralo v priamom súboji o zostup s Udinese 0:1. Na konte tak má 35 bodov a o jeden ho preskočilo Empoli, ktoré zdolalo AS Rím 2:1 gólom z 90.+3 minúty.Futbalisti SSC Neapol zakončili sezónu na desiatom mieste talianskej Serie A. V nedeľnom zápase záverečného 38. kola remizovali s Lecce 0:0 a s 53 bodmi figurujú za deviatym FC Turín. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka odohral v drese "Partenopei" celý duel.Obhajcovia majstrovského titulu, ktorí sa v tejto sezóne prebojovali do osemfinále Ligy majstrov, sa tak v budúcom ročníku nepredstavia ani v jednej z európskych pohárových súťaží. Lobotka štartoval vo všetkých ligových dueloch, do štatistík si pripísal jednu asistenciu.Vo svojom predposlednom ligovom stretnutí zvíťazil nový šampión Európskej ligy Atalanta Bergamo nad Turínom 3:0. Atalantu, ktorej patrí v tabuľke štvrtá priečka, ešte čaká dohrávka 29. kola proti Fiorentine. V prípade víťazstva sa môže posunúť na tretie miesto pred Juventus. Duel je na programe v nedeľu 2. júna.