Suslovova Verona remizovala na ihrisku Udinese 1:1 v 1. kole Serie A
Domácich poslal do vedenia v 53. minúte dánsky obranca Thomas Kristensen, deľbu bodov zariadil v 73. minúte nemecký stredopoliar Suat Serdar.
Autor TASR
Rím 25. augusta (TASR) - Futbalisti Hellasu Verona remizovali v pondelňajšom stretnutí 1. kola talianskej Serie A na pôde Udinese Calcio 1:1. Domácich poslal do vedenia v 53. minúte dánsky obranca Thomas Kristensen, deľbu bodov zariadil v 73. minúte nemecký stredopoliar Suat Serdar. Hellasu dlhodobo nepomôže slovenský reprezentant Tomáš Suslov, ktorý podstúpil operáciu zraneného kolena.
Serie A - 1. kolo:
Udinese Calcio - Hellas Verona 1:1 (0:0)
Góly: 53. Kristensen - 73. Serdar
