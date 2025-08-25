Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Suslovova Verona remizovala na ihrisku Udinese 1:1 v 1. kole Serie A

Hráč Thomas Kristensen z Udinese dáva gól počas zápasu 1. kola talianskej Serie A Udinese Calcio - Hellas Verona v talianskom meste Udine v pondelok 25. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Domácich poslal do vedenia v 53. minúte dánsky obranca Thomas Kristensen, deľbu bodov zariadil v 73. minúte nemecký stredopoliar Suat Serdar.

Autor TASR
Rím 25. augusta (TASR) - Futbalisti Hellasu Verona remizovali v pondelňajšom stretnutí 1. kola talianskej Serie A na pôde Udinese Calcio 1:1. Domácich poslal do vedenia v 53. minúte dánsky obranca Thomas Kristensen, deľbu bodov zariadil v 73. minúte nemecký stredopoliar Suat Serdar. Hellasu dlhodobo nepomôže slovenský reprezentant Tomáš Suslov, ktorý podstúpil operáciu zraneného kolena.

Serie A - 1. kolo:

Udinese Calcio - Hellas Verona 1:1 (0:0)

Góly: 53. Kristensen - 73. Serdar
