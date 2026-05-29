Suslovovi vyhovuje Weissova emotívnosť: Najlepší slovenský tréner
Autor TASR
Senec 29. mája (TASR) - Slovenskému futbalistovi Tomášovi Suslovovi vyhovuje emotívnosť staronového reprezentačného trénera Vladimíra Weissa. Šesťdesiatjedenročný kormidelník sa vrátil na lavičku národného tímu po 14 rokoch a svoj druhý stint začne prípravnými zápasmi proti Malte (1. júna) a Čiernej Hore (6. júna).
Suslov si odbyl premiéru v najcennejšom drese v novembri 2022 pod Štefanom Tarkovičom, Weiss je jeho tretím reprezentačným trénerom. „Myslím si, že prichádza obrovská osobnosť slovenského futbalu, ktorá tu už pôsobila. Je to najlepší slovenský tréner v histórii. Všetci sa tešíme a sme plní očakávaní, ako nám to pôjde. Čo sa týka mňa, som veľmi spokojný, pretože je to emotívny kouč, čo sa mi páči. Na spoluprácu sa veľmi teším,“ uviedol Suslov na reprezentačnom zraze v Senci.
Suslovovu uplynulú sezónu, v ktorej jeho Verona zostúpila zo Serie A, poznačili zranenia členku a hlavne pretrhnuté väzy v kolene. „Musím povedať, že po fyzickej stránke sa už cítim stopercentne. Odohral som už aj 90-minútový zápas, takže fyzicky som v poriadku. Začínam sa cítiť komfortnejšie aj herne. Myslím si, že momentálne som schopný podávať dobré výkony a pomôcť mužstvu,“ povedal Suslov o svojom zdravotnom stave.
Pod Weissom by sa mohla zmeniť aj jeho pozícia v zostave – za predošlého kouča Francesca Calzonu nastupoval na krídle. „Nemám s tým problém, keďže aj v klube sme hrali bez krídelníkov. Takmer celý čas, čo som vo Verone, som hrával v strede poľa. Nie je to teda pre mňa nič nové. Budem hrať tam, kde ma bude tréner potrebovať,“ komentoval možnosť zmeny pozície samotný 23-ročný stredopoliar.
Nadchádzajúce dva duely v Dunajskej Strede a Košiciach však neoznačuje za úplný začiatok napriek zmene na trénerskom poste: „Úplný začiatok to nie je, pretože kabínu máme takmer rovnakú. Teraz je nominácia trochu zmenená, ale hráči zostali. Sme radi, že hráme len prípravné zápasy, v ktorých si môžeme nacvičiť veci a lepšie spoznať trénera aj jeho predstavu o hre. Za to sme vďační. Myslím si, že celá kabína sa na tieto dva duely teší. Pevne veríme, že si to všetko sadne a budeme úspešní aj do budúcna.“
