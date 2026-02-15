< sekcia Šport
Suspendovaný Heraskevič chce pokračovať v právnom boji
Heraskevič podľa agentúry DPA dodal, že jeho prípad priniesol aj niečo pozitívne, keďže sa blíži štvrté výročie ruskej invázie na Ukrajinu.
Autor TASR
Miláno 15. februára (TASR) - Ukrajinský skeletonista Vladislav Heraskevič chce pokračovať v právnom boji proti verdiktu Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Ten ho po spore o prilbu vylúčil zo súťaže na ZOH 2026.
MOV nedovolil Heraskevičovi štartovať s prilbou, zobrazujúcou ukrajinských športovcov zabitých počas vojny s Ruskom. Odvolával sa na olympijskú chartu, podľa ktorej sú politické odkazy v súťažiach zakázané. Prilbu mu však povolili nosiť pred a po pretekoch a aj v olympijskom areáli. Rozhodnutie MOV potvrdil aj Športový arbitrážny súd.
„Budeme pokračovať v boji za moje práva spolu s tímom právnikov a úprimne verím, že tento prípad dovedieme k spravodlivosti,“ uviedol 27-ročný športovec vo videu zverejnenom v nedeľu na sociálnych sieťach. Konkrétne právne kroky, ktoré plánuje podniknúť, zatiaľ nešpecifikoval. Skeletonové súťaže v Cortine d'Ampezzo sa skončili v nedeľu.
Heraskevič podľa agentúry DPA dodal, že jeho prípad priniesol aj niečo pozitívne, keďže sa blíži štvrté výročie ruskej invázie na Ukrajinu. „Svet si pamätá našu tragédiu. Nebojujeme len na bojisku,“ povedal s tým, že čoskoro bude nasledovať charitatívna iniciatíva: „Začíname pracovať na projekte na podporu rodín padlých športovcov zobrazených na prilbe, s konečným cieľom vytvoriť možnosť pomoci rodinám všetkých padlých športovcov.“
