Suspendovaný Morant z Memphisu môže cestovať aj trénovať s tímom

Memphis 2. októbra (TASR) - Líder basketbalistov Memphisu Ja Morant bude môcť počas suspendácie na 25 zápasov cestovať s tímom aj trénovať so spoluhráčmi.



Generálny manažér Grizzlies Zach Kleiman uviedol, že tento postup je skvelý pre Moranta aj klub. Podľa Kleimana bude kľúčové, aby 24-ročný rozohrávač zostal na správnej ceste: "Myslím si, že Ja pokračuje správnym smerom. Je skvelé mať ho tu." Morant v rámci pondelkového mediálneho dňa s novinármi nehovoril.



Komisár NBA Adam Silver oznámil Morantovu suspendáciu v júni. Zaslúžil si ju za to, že druhýkrát v roku sa objavil na sociálnej sieti vo videu so strelnou zbraňou v ruke. "Rozhodnutie Ja Moranta opätovne mávať zbraňou na sociálnych sieťach, hoci po prvom prípade už inkasoval trest na osem zápasov, je zarážajúce a znepokojujúce. Obzvlášť z toho dôvodu, že ho môžu napodobniť mladí ľudia. Za týchto okolností si myslíme, že trest je adekvátny a vysiela jasný odkaz, že takéto správanie nebudeme tolerovať," vyhlásil Silver krátko po suspendovaní dvojnásobného účastníka Zápasu hviezd.



Morant bol v uplynulej sezóne s priemerom 26,2 bodu na zápas na 11. priečke v tabuľke strelcov ligy a na piatej priečke v asistenciách s priemerom 8,1. Grizzlies pod jeho taktovkou obsadili 2. priečku v Západnej konferencii, v 2. kole play off vypadli s Los Angeles Lakers. Morant má zmluvu ešte na päť rokov v hodnote 194 USD. Trest ho obral o príležitosť dostať sa do výberu najlepších hráčov ligy a zarobiť 39 miliónov dolárov na bonusoch.