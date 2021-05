Súťaž dvojíc na ME v synchronizovanom plávaní s účasťou SR nedokončili

Solymosyovci v súťaži miešaných párov skončili štvrtí, zlato pre Rusov

technické zostavy miešaných párov:



1. Maja Gurbanbendjevová, Aleksandr Malcev (Rus.) 91,7963

2. Emma Garciová, Pau Ribes Culla (Šp.) 84,8694

3. Isotta Sportelliová, Nicolo Ogliari (Tal.) 77,4281

4. Silvia SOLYMOSYOYVÁ, Jozef SOLYMOSY (SR) 73,3682

Budapešť 10. mája (TASR) - Slovenské akvabely Nada Daabousová s Chiarou Dikyovou absolvovali v pondelok na ME v plaveckých športoch v Budapešti technickú párovú zostavu. Po ich vystúpení však súťaž prerušili pre poruchu podvodných reproduktorov a preložili ju na štvrtok 13. mája na 9.00 h.Slovenky si za stvárnenie hudobnej kompozície Mind vyslúžili od rozhodkýň známku 78,0022 bodu.uviedla pre TASR slovenská reprezentačná trénerka Nora Szauderová.Pre jej zverenky je šampionát v maďarskej metropole generálkou na júnovú olympijskú kvalifikáciu v Barcelone, na ktorej v súťaži párov zabojujú o miestenky do Tokia. V utorok sa Daabousová spoločne s Dianou Miškechovou predstavia v Duna aréne vo voľných zostavách dvojíc.Slovenskí reprezentanti v synchronizovanom plávaní Silvia Solymosyová s Jozefom Solymosym obsadili v technických zostavách miešaných párov na ME v Budapešti 4. miesto so ziskom 73,3682 bodu.V najmladšej disciplíne v programe šampionáte triumfovali v konkurencii štyroch dvojíc favorizovaní Rusi Maja Gurbanbendjevová s Aleksandrom Malcevom. (91,7963 b). Striebro putuje do Španielska vďaka Emme Garciovej a Pauovi Ribesovi Culllovi. Bronz patrí Talianom Isotte Sportelliovej a Nicolovi Ogliarimu.