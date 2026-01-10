< sekcia Šport
Súťaž dvojíc v Zakopanom vyhrali Rakúšania Hörl a Embacher
Súťaž dvojíc bude mať na nadchádzajúcich olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo premiéru.
Autor TASR
Zakopane 10. januára (TASR) - Rakúski skokani na lyžiach Jan Hörl a Stephan Embacher sa stali víťazmi sobotňajšej tímovej súťaže v rámci Svetového pohára v poľskom Zakopanom výkonom 805,9 b. Na druhom mieste zaostali s mankom 47,6 b. Slovinci Timi Zajc a Anže Lanišek, tretie bolo s odstupom 64,1 b. domáce duo Dawid Kubacki, Kacper Tomasiak. Súťaž dvojíc bude mať na nadchádzajúcich olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo premiéru.
Svetový pohár v poľskom Zakopanom - tímová súťaž, dvojice:
1. Jan Hörl, Stephan Embacher (Rak.) 805,9 b, 2. Timi Zajc, Anže Lanišek (Slovin.) 758,3, 3. Dawid Kubacki, Kacper Tomasiak (Poľ.) 741,8, 4. Halvor Egner Granerud, Kristoffer Eriksen Sundal (Nór.) 734,7, 5. Sandro Hauswirth, Gregor Deschwanden (Švajč.) 729,5, 6. Karl Geiger, Pius Paschke (Nem.) 688,7
