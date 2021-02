Súťaž mužov na BBL vyhral líder tabuliek Tamberi výkonom 231 cm

Banskobystrická latka (27. ročník) - muži:



1. Gianmarco Tamberi (Tal.), 2. Luis Zayas (Kuba) obaja 231 cm, 3. Andrij Procenko (Ukr.), 4. Mateusz Przybylko (Nem.) obaja 228, 5. Edgar Rivera (Mex.), 6. Falk Wendrich (Nem.), 7. Jeron Robinson (USA) všetci 224, 8. Maxim Nedosekov (Biel.), 9. Joel Castro (Portor.), 10. Adrijus Glebauskas (Litva) všetci 220, 11. Lukáš BEER (SR) 215

Banská Bystrica 2. februára (TASR) - Víťazom utorkovej mužskej súťaže 27. ročníka Banskobystrickej latky sa stal taliansky skokan do výšky Gianmarco Tamberi. Výkonom 231 cm zaostal iba o jediný centimeter za vlastným najlepším výkonom roka.Druhú priečku obsadil vlaňajší víťaz Luis Zayas z Kuby, ktorý prekonal rovnakú výšku ako víťaz, no mal horší zápis. Tretí skončil Ukrajinec Andrij Procenko výkonom 228 cm. Slovenský skokan Lukáš Beer obsadil 11. priečku výkonom 215 cm.Tamberi prechádzal súťažou suverénne, na prvýkrát prekonal latku vo výške 220, 228 i 231 cm. Na výške 233 už dvakrát neuspel a ani keď si na záverečný pokus posunul latku na 235.Zayas, ktorý si pred rokom zlepšil v Banskej Bystrici osobný rekord na 233, sa na tretí pokus zachránil na výške 228 i 231. Na hodnote svojho maxima sa rozhodol už absolvovať iba dva pokusy. Slabšiu formu v halovej sezóne zatiaľ preukazuje najlepší výškar minulého roka pod holým nebom, Bielorus Maxim Nedosekov. Výkonom 220 cm obsadil až ôsmu priečku.Pre Beera bolo vystúpenie na Štiavničkách prvým štartom v sezóne, do Banskej Bystrice sa vrátil po dvoch rokoch. Na prvý pokus dokázal prekonať latku vo výške 205, 210 i 215 cm. Na štvrtej postupnej výške 220 však už neuspel. "," povedal Beer.Banskobystrický míting mal oficiálne strieborný status v rámci World Athletics Indoor Tour. Keďže sa však pre pandémiu koronavírusu musel obmedziť program halovej sezóny, udelila Svetová atletika (WA) súťažiacim v mužskej kategórii body do svetového renkingu, ako keby absolvovali míting s najvyšším, zlatým statusom. Aj to prispelo k vysokej kvalite súťaže. Skokani bojovali aj o postup na tohtoročné vrcholné podujatia, limit pre halové ME v Toruni bol 228 cm, pre OH v Tokiu 233.