Súťaž oštepárok na MS sa stala korisťou Ekvádorčanky Angulovej
Autor TASR
Tokio 20. septembra (TASR) - Ekvádorská atlétka Juleisy Angulová triumfovala v súťaži oštepárok na majstrovstvách sveta v Tokiu. K titulu jej stačilo hodiť 65,12 m v druhej sérii. Získala vôbec prvý cenný kov z významného podujatia.
Na druhú priečku sa z tretej v poslednej sérii posunula Lotyška Anete Sietiňová hodom dlhým 64,64. Bronz získala Mackenzie Littleová z Austrálie za 63,58. Líderka tohtoročných tabuliek Rakúšanka Victoria Hudsonová obsadila až 10. priečku výkonom 59,52. Obhajkyňa titulu a úradujúca olympijská šampiónka Haruka Kitagučiová nezvládla pozíciu najväčšej medailovej nádeje na zlato pre domáce Japonsko a nepostúpila už z kvalifikácie.
MS v Tokiu - finále:
Ženy
oštep: 1. Juleisy Angulová (Ekv.) 65,12 m, 2. Anete Sietiňová (Lot.) 64,64; 3. Mackenzie Littleová (Austr.) 63,58, 4. Jo-Ane du Plessisová (JAR) 63,06, 5. Elina Tzengková (Gréc.) 62,72, 6. Flor Denis Ruizová-Hurtadová (Kol.) 62,32, 7. Tori Moorbyová (N. Zél.) 61,53, 8. Adriana Vilagošová (Srb.) 61,29, 9. Su Ling-tan (Čína) 59,56, 10. Victoria Hudsonová (Rak.) 59,52
