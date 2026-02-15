< sekcia Šport
Súťaž trojkárov pre Lillarda, najlepším smečiarom Johnson
Tridsaťpäťročný basketbalista pritom neodohral v aktuálnom ročníku ani jednu minútu, dôvodom je natrhnutá achilovka na ľavej nohe.
Autor TASR
Inglewood 15. februára (TASR) - Druhým dňom pokračoval v zámorskej basketbalovej súťaži NBA All Star víkend, na programe boli individuálne súťaže zručností. Hviezdou večera sa stal rozohrávač Portlandu Trail Blazers Damian Lillard, ktorý triumfoval v súťaži trojkárov.
Tridsaťpäťročný basketbalista pritom neodohral v aktuálnom ročníku ani jednu minútu, dôvodom je natrhnutá achilovka na ľavej nohe. Od ligy však dostal špeciálne povolenie a napokon vo finálovom súboji zdolal hráča Phoenixu Devina Bookera 29:27. „Cítil som trochu tlak, že sa opäť predstavím pred fanúšikmi, ale celkovo to bola skvelá skúsenosť. Pridal som niečo do svojej kariéry a reputácie. Dostal som možnosť a využil som ju. Veril som svojim streleckým inštinktom,“ citovala Lillarda agentúra AFP.
Pre reprezentanta USA to bolo tretie víťazstvo v tejto súťaži (2023, 2024, 2026), čím dorovnal v počte triumfov z pohľadu historických štatistík lídrov Larryho Birda a Craiga Hodgesa. V súťaži o najlepšieho smečiara zvíťazil Keshad Johnson z Miami, vo finálovom dueli dostal vyššie skóre v porovnaní s Carterom Bryantom zo San Antonia Spurs. „Všetkým deťom odkazujem, že treba snívať a čokoľvek sa môže udiať. Ja som sa len prišiel ukázať a vnímal som, že som mal na svojej strane fanúšikov,“ uviedol Johnson.
V tzv. shooting stars súťaži, v ktorej bolo cieľom trojice zástupcov na palubovke získať najvyšší počet bodov za časový úsek, uspel Tím Knicks v zložení Karl-Anthony Towns, Allan Houston a Jalen Brunson.
Tridsaťpäťročný basketbalista pritom neodohral v aktuálnom ročníku ani jednu minútu, dôvodom je natrhnutá achilovka na ľavej nohe. Od ligy však dostal špeciálne povolenie a napokon vo finálovom súboji zdolal hráča Phoenixu Devina Bookera 29:27. „Cítil som trochu tlak, že sa opäť predstavím pred fanúšikmi, ale celkovo to bola skvelá skúsenosť. Pridal som niečo do svojej kariéry a reputácie. Dostal som možnosť a využil som ju. Veril som svojim streleckým inštinktom,“ citovala Lillarda agentúra AFP.
Pre reprezentanta USA to bolo tretie víťazstvo v tejto súťaži (2023, 2024, 2026), čím dorovnal v počte triumfov z pohľadu historických štatistík lídrov Larryho Birda a Craiga Hodgesa. V súťaži o najlepšieho smečiara zvíťazil Keshad Johnson z Miami, vo finálovom dueli dostal vyššie skóre v porovnaní s Carterom Bryantom zo San Antonia Spurs. „Všetkým deťom odkazujem, že treba snívať a čokoľvek sa môže udiať. Ja som sa len prišiel ukázať a vnímal som, že som mal na svojej strane fanúšikov,“ uviedol Johnson.
V tzv. shooting stars súťaži, v ktorej bolo cieľom trojice zástupcov na palubovke získať najvyšší počet bodov za časový úsek, uspel Tím Knicks v zložení Karl-Anthony Towns, Allan Houston a Jalen Brunson.