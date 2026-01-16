< sekcia Šport
Súťaže v Crans-Montane sa uskutočnia, no bez sprievodného programu
Autor TASR
Crans-Montana 16. januára (TASR) - Preteky Svetového pohára v alpskom lyžovaní v Crans-Montane (30. januára - 1. februára) sa uskutočnia podľa plánu. V piatok to potvrdili organizátori podujatia s tým, že chýbať bude tradičný sprievodný program. Mesiac po tragédii počas silvestrovskej noci majú vo švajčiarskom stredisku absolvovať muži i ženy zjazd, ženy navyše aj super-G.
„Program bude obmedzený na samotné preteky a v cieľovom priestore,“ uviedli usporiadatelia vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra DPA. V centre mesta nebudú žiadne koncerty ani sprievodné akcie, iba decentný program v okolí cieľa. „Od silvestrovskej noci sme stále všetci v šoku a zármutku, na túto tragédiu budeme spomínať do konca života. Švajčiarsky zväz i FIS však zdieľajú naše presvedčenie, že šport aj za týchto okolností môže vyvolať množstvo pozitívnych emócií a myšlienok,“ povedal šéf organizačného výboru SP v Crans-Montane a bývalý úspešný zjazdár Didier Defago.
Pri oslavách v bare v Crans-Montane na prelome rokov vypukol ničivý požiar, ktorý neprežilo 40 ľudí. Ďalších vyše sto návštevníkov utrpelo zranenia, desiatky z nich sú stále hospitalizovaní s popáleninami.
