Súťaže v ľadovom koryte na ZOH 2026 budú v Cortine

Rím 2. februára (TASR) - Súťaže v ľadovom koryte na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo sa napokon budú konať v Taliansku. Organizátori hier sa dohodli na výstavbe novej bobovej dráhy so stavebnou firmou Pizzarotti. V piatok to potvrdilo tamojšie ministerstvo infraštruktúry a dopravy.



Taliani momentálne nemajú k dispozícii vyhovujúce dráhy pre sánkovanie, boby a skeleton. Šéf organizátorov hier Giovanni Malago v októbri uviedol, že talianska vláda nariadila presunúť disciplíny inam z dôvodu stúpajúcich nákladov na výstavbu športovísk. Dodal, že súťaže v sánkovaní, boboch a skeletone sa budú pravdepodobne konať mimo Talianska. Ako náhrada pripadal do úvahy rakúsky Innsbruck, ponuku predložilo aj Nemecko.



Proti plánu presunúť súťaže do zahraničia sa vyjadril minister dopravy a podpredseda vlády Matteo Salvini, ktorý v decembri vyhlásil, že ZOH 2026 musia byť talianskymi olympijskými hrami. Neskôr ho v tom podporili aj zvyšní ministri. Podľa informácií agentúry DPA má výstavba novej dráhy stáť 81,6 milióna eur.