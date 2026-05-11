Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 11. máj 2026Meniny má Blažena
< sekcia Šport

Súťaže v rýchlokorčuľovaní by mohol na ZOH 2030 hostiť Heerenveen

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Organizačný výbor podľa agentúry AFP požiadal o povolenie na začatie exkluzívnych rokovaní s Heerenveenom.

Autor TASR
Paríž 11. mája (TASR) - Súťaže v rýchlokorčuľovaní v rámci ZOH 2030 vo Francúzskych Alpách by mohol hostiť holandský Heerenveen. Organizátori sa už krátko po úspešnej kandidatúre rozhodli nepostaviť areál pre tento šport a rozmýšľali aj nad talianskym Turínom. Voľba padla napokon na existujúci štadión v holandskom meste.

Organizačný výbor podľa agentúry AFP požiadal o povolenie na začatie „exkluzívnych rokovaní“ s Heerenveenom. Rozhodnutie o súťažiach v rýchlokorčuľovaní je jedným z posledných, ktoré treba spraviť pre finalizovanie mapy olympijských dejísk. Koncom júna musí ich rozloženie schváliť Medzinárodný olympijský výbor (MOV).
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov

TÝŽDENNÍK: EÚ je aj Slovensko

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním