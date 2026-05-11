Súťaže v rýchlokorčuľovaní by mohol na ZOH 2030 hostiť Heerenveen
Organizačný výbor podľa agentúry AFP požiadal o povolenie na začatie exkluzívnych rokovaní s Heerenveenom.
Autor TASR
Paríž 11. mája (TASR) - Súťaže v rýchlokorčuľovaní v rámci ZOH 2030 vo Francúzskych Alpách by mohol hostiť holandský Heerenveen. Organizátori sa už krátko po úspešnej kandidatúre rozhodli nepostaviť areál pre tento šport a rozmýšľali aj nad talianskym Turínom. Voľba padla napokon na existujúci štadión v holandskom meste.
Organizačný výbor podľa agentúry AFP požiadal o povolenie na začatie „exkluzívnych rokovaní“ s Heerenveenom. Rozhodnutie o súťažiach v rýchlokorčuľovaní je jedným z posledných, ktoré treba spraviť pre finalizovanie mapy olympijských dejísk. Koncom júna musí ich rozloženie schváliť Medzinárodný olympijský výbor (MOV).
