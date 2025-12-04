Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Suterová spadla počas tréningu, čaká ju mesačná pauza

Na snímke Corinne Suterová. Foto: TASR/AP

Tridsaťjedenročná Suterová si pri páde natrhla lýtkový sval na ľavej nohe, pomliaždila ľavé koleno a utrpela zlomeninu kosti v pravom chodidle.

Autor TASR
St. Moritz 4. decembra (TASR) - Obhajkyňa olympijského zlata v zjazde Corinne Suterová mala počas tréningu v St. Moritzi pád a čaká ju približne mesačná pauza. Vo štvrtok to oznámil Švajčiarsky lyžiarsky zväz (SSV).

Tridsaťjedenročná Suterová si pri páde natrhla lýtkový sval na ľavej nohe, pomliaždila ľavé koleno a utrpela zlomeninu kosti v pravom chodidle. Podľa SSV nepotrebuje operáciu, ale na svahy sa vráti až začiatkom nového roka, teda mesiac pred štartom ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Švajčiarsko už v olympijskej sezóne prišlo o zranenú Laru Gutovú-Behramiovú, ktorá si natrhla predný skrížený väz v ľavom kolene a vynechá celý prebiehajúci ročník, čo znamená zrejme koniec jej kariéry. Prvý ženský zjazd tejto sezóny Svetového pohára sa na budúci týždeň uskutoční práve vo švajčiarskom St. Moritzi, pripomenula agentúra AP.
